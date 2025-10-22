Sabrina Zago torna a Uomini e Donne e dimentica Nicola frequentando Paolo ma tra i due si intromette Merina.

La storia d’amore tra Sabrina Zago e Nicola, fuori da Uomini e Donne, è durata pochissimo. Dopo aver lasciato la trasmissione con molti dubbi dopo pochi appuntamenti, la dama e il cavaliere hanno capito di non essere fatti l’uno per l’altra mettendo così un punto alla frequentazione. Tornata single, Sabrina ha deciso di non perdere tempo e di tornare ancora nel parterre del dating show di canale 5 per rimettersi immediatamente in gioco.

Sabrina, così, non ha voluto aspettare molto e, dopo aver fatto ritorno in trasmissione durante la registrazione del 20 ottobre 2025, durante la registrazione del 21 ottobre, come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, è tornata al centro dello studio per raccontare i dettagli della sua nuova frequentazione che ha scatenato la dura reazione di un’altra dama, Marina.

Marina tra Sabrina Zago e Paolo: scontro a Uomini e Donne

Sabrina Zago, dopo aver chiuso il capitolo Nicola, è tornata a Uomini e Donne e ha accettato di uscire con Paolo, uno dei nuovi cavalieri del parterre. Durante il confronto, il cavaliere e la dama vengono interrotti da Marina, la dama che, dopo aver chiuso con Arcangelo nella scorsa stagione, ha accettato di ricominciare a vederlo pur non fidandosi totalmente di lui come ha spiegato a Maria De Filippi.

Tuttavia, con Arcangelo, non c’è alcuna esclusiva e Marina, durante la registrazione del 21 ottobre, racconta che avrebbe dovuto uscire proprio con Paolo. Il cavaliere, tuttavia, ha annullato il loro appuntamento per uscire con Sabrina. Un gesto, quello del cavaliere, che non è affatto piaciuto a Marina che, dopo essersi scontrata nelle scorse puntate, con Isabella, in studio, quando scopre dell’uscita di Paolo con Sabrina, si scaglia contro il cavaliere dando vita ad uno scontro acceso in studio cn il cavaliere che svela il motivo della sua scelta.

