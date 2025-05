Sabrina Zago e Gemma Galgani single a Uomini e Donne

Sabrina Zago e Gemma Galgani unite dallo stesso destino a Uomini e Donne al punto che entrambe si apprestano a chiudere la stagione senza un compagno. La stagione in dirittura d’arrivo ha portato alla nascita di tante coppie e tra le tante dame che ha trovato l’amore spicca anche Barbara De Santi che, dopo tanta attesa, ha trovato in Ruggiero D’Andrea l’uomo con cui costruire una storia. Sabrina Zago e Gemma Galgani, invece, nonostante i tanti tentativi, non hanno ancora trovato l’amore. Entrambe le dame hanno dovuto digerire diverse delusioni: Sabrina, infatti, ha dovuto accettare la chiusura della conoscenza rispettivamente con Gabriele, Giuseppe e Guido.

Gemma Galgani, a sua volta, dopo varie conoscenze, l’incontro con Arcangelo le aveva fatto rinascere la fiducia nell’amore. Tuttavia, dopo il bacio e l’entusiasmo, Gemma ha dovuto accettare la decisione di Arcangelo di chiudere la frequentazione. Il ritorno in studio di tante coppie ha così portato Tina Cipollari a punzecchiare le due dame.

La frecciatina di Tina Cipollari a Sabrina Zago e Gemma Galgani a Uomini e Donne

Nella puntata di Uomini e Donne del 27 maggio 2025, in studio, sono tornate diverse coppie che si sono formate durante la stagione. In studio, così, sono tornati Barbara De Santi e Ruggiero D’Andrea, Gabriele e Tiziana, Giuseppe e Rosanna. Tutte e tre le coppie si stanno vivendo la storia d’amore e, di fronte alle dichiarazioni delle dame e dei cavalieri, Tina Cipollari ha esortato Gemma e Sabrina ad ascoltare.

Tina, poi, rivolgendosi in particolare a Sabrina, ha detto: “Come ti senti nel vedere i tre tuoi ex frequentanti con altre donne?”, è stata la domanda di Tina a cui Maria De Filippi ha detto di smetterla. Sabrina ha, tuttavia, risposto spiegando di essere felice per i suoi ex frequentanti a cui ha portato fortuna dal momento che tutti e tre hanno lasciato il programma con altre donne.

