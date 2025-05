Sabrina Zago e il lutto del passato della dama di Uomini e Donne

Sabrina Zago, alla ricerca dell’amore, ha deciso di partecipare al trono over di Uomini e Donne per rimettersi in gioco dopo aver subito un lutto gravissimo che ha stravolto totalmente la sua vita. La dama 57enne che vive a Reggio Emilia e lavora nel mondo immobiliare, sulle pagine del magazine ufficiale di Uomini e Donne, ha raccontato la sua vita soffermandosi su un capitolo molto doloroso e che per lei non è facile ricordare.

Sabrina ne aveva già parlato durante una delle scorse puntate di Uomini e Donne, ma sulle pagine del magazine, apre il proprio cuore condividendo con il pubblico del dating show di canale 5 il suo grande dolore. Considerata l’erede di Gemma Galgani, Sabrina non nasconde di credere nell’amore e di sognare di poter vivere una storia da favola nonostante la vita, in passato, le abbia dato un dolore con cui, oggi, continua a convivere.

Sabrina Zago e la morte del compagno: le parole della dama di Uomini e Donne

Sabrina Zago, in passato, ha dovuto affrontare la morte del suo compagno e, sulle pagine di Uomini e Donne Magazine, racconta di aver vissuto un periodo davvero difficile. “Gli ultimi due anni dopo la scomparsa del mio compagno non sono stati facili”, ha raccontato Sabrina che, oggi, porta con sé quella ferita pur provando ad andare avanti come sta facendo partecipando a Uomini e Donne.

Quello con il compagno è stato un amore forte e importante per Sabrina che, pur volendo costruire una nuova storia, spera di poter rivivere le emozioni già provate in passato. Ad oggi, tuttavia, Sabrina non è stata molto fortunata. Nella stagione agli sgoccioli di Uomini e Donne, è uscita con Gabriele, Giuseppe e Guido ma con tutti e tre è finita.

