Dopo aver lasciato Uomini e Donne con Nicola, Sabrina Zago è tornata in trasmissione ma single.

La storia d’amore tra Sabrina Zago e Nicola, nata a Uomini e Donne, è già finita. La dama che il pubblico del dating show di canale 5 ha imparato a conoscere nella scorsa stagione schierandosi dalla sua parte dopo le varie delusioni sentimentali affrontate, nelle scorse registrazioni, in seguito ad una breve frequentazione, aveva lasciato la trasmissione con Nicola. Tutto era nato quando Sabrina, dopo alcuni appuntamenti, aveva annunciato di non essere più interessata ad Enrico ma di essere rimasta affascinata da Nicola e dal suo modo di fare.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI REGISTRAZIONE 20 OTTOBRE 2025/ Primo bacio per Flavio, Sabrina torna single

Nonostante il reciproco interesse, tuttavia, Sabrina aveva scelto di non concedere al cavaliere alcuna esclusiva. Nicola, invece, da parte sua, aveva deciso di non conoscere altre dame. Un gesto importante che, poi, nelle successive registrazioni, ha spinto Sabrina a dichiararsi al punto da chiedergli di andare via insieme. Una richiesta che aveva spiazzato Nicola ma che si era conclusa con un lieto fine.

Chi è Ernesto, corteggiatore di Cristiana Anania a Uomini e Donne/ Prima esterna e Federico va via

Perché Sabrina Zago e Nicola di Uomini e Donne si sono lasciati

Come svelano le anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne del 20 ottobre 2025 pubblicate da Lorenzo Pugnaloni, la storia d’amore tra Sabrina Zago e Nicole è ufficialmente finita. Nonostante i dubbi, Sabrina e Nicola erano usciti insieme dal programma ma dopo essersi mostrati insieme sui social, come potete vedere dalla foto qui in alto, qualcosa si è rotto. Sabrina, infatti, nella registrazione del 20 ottobre, è tornata ufficialmente nel parterre con il cuore libero e pronta a rimettersi nuovamente in gioco sentimentalmente.

Marina, chi è la dama di Uomini e Donne/ Il tira e molla con Arcangelo

I motivi della rottura, tuttavia, non sono stati svelati dalle anticipazioni anche se, sicuramente, quando la puntata andrà in onda, sarà svelato qualche dettaglio in più sulle motivazioni per cui Sabrina è nuovamente tornata nel programma. Non si sa, tuttavia, se sia tornato anche Nicola.