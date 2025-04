Sabrina Zago e il rapporto con Giuseppe a Uomini e donne

Sabrina Zago, dama del trono over di Uomini e Donne tra le più amate dal pubblico, si è raccontata sulle pagine del magazine ufficiale del dating show di canale 5 svelando nuovi dettagli sul rapporto con Giuseppe, il cavaliere con cui è uscita per diverso tempo e con il quale sembrava pronta a lasciare il programma per vivere la relazione senza telecamere. Con Giuseppe, la dama ha vissuto un momento difficile come ha raccontato a Uomini e Donne Magazine. “Fuori dalle telecamere sembrava tutto perfetto. In studio, invece, lui si comportava in modo distante, come se le emozioni vissute non esistessero”, ha detto la dama.

Sabrina, inoltre, ha raccontato che ad averla colpita di Giuseppe, inizialmente, è stato il sorriso. Oggi, però, la situazione è totalmente cambiata. “Mi aveva colpita, ma ora non lo sopporto più. È incredibile come le emozioni possano cambiare”, ha svelato.

Sabrina Zago e l’ammirazione per Cosimo, il corteggiatore di Tina Cipollari

Sabrina Zago, chiusa la frequentazione con Giuseppe, sta frequentando nuovi cavalieri tra cui Guido con cui ci sono stati anche dei baci. Tina Cipollari, tuttavia, l’ha esortata a chiudere e a non fidarsi. La dama del trono over di Uomini e Donne, per il momento, sta continuando a conoscerlo ma non esclude la possibilità di fare altre conoscenze.

A Uomini e donne Magazine, in particolare, ha confidato di provare una particolare simpatia per Cosimo Dadorante, il corteggiatore di Tina Cipollari. Cosimo, per il momento, sta continuando a conoscere Tina ma, come ha spiegato Maria De Filippi, qualora dovesse chiudere con Tina, potrà sicuramente restare in trasmissione. Qualora, dunque, Cosimo dovesse accomodarsi nel parterre, Sabrina deciderà di conoscerlo davvero?