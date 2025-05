Sabrina Zago: il look elegante di oggi

Sabrina Zago è una delle dame più belle ed eleganti del trono over di Uomini e Donne. Sin dal suo arrivo nel parterre, Sabrina ha sempre sfoggiato capelli biondi cambiando la piega. Sabrina, tra le dame del dating show di canale 5 è anche una delle più corteggiate anche se, finora, non è stata molto fortunata con i cavalieri con cui ha avuto una frequentazione che hanno lasciato la trasmissione con altre donne. Gabriele, uno dei cavalieri con cui è uscita all’inizio della stagione, infatti, ha lasciato la trasmissione con Tiziana mentre Giuseppe, il cavaliere con cui ha avuto una lunga frequentazione e che le ha inferto una grande delusione, nelle ultime puntate della stagione, lascerà il programma con Rosanna, la dama con cui sta uscendo attualmente.

Dopo Giuseppe, Sabrina è uscita con Guido ma anche con lui non è arrivato il lieto fine. Come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, infatti, nelle prossime puntate, Guido lascerà il programma con Gloria Nicoletti. Sabrina, tuttavia, non si arrende e continua a credere nell’amore. In attesa di trovare il suo principe azzurro, sui social, spunta una foto in cui la dama è irriconoscibile.

Sabrina Zago e il look del passato

Tra le foto che Sabrina Zago ha sul proprio profilo Instagram spunta una foto del passato in cui la dama del trono over sfoggia un look decisamente diverso da quello di oggi. Nella foto in questione che potete vedere qui in basso, la dama sfoggia capelli ricci e rossi Un look decisamente insolito per la dama che si è fatta conoscere dal pubblico del programma di Maria De Filippi con i capelli biondi.

Sia bionda che rossa, tuttavia, Sabrina resta una delle dame più belle del parterre del trono over. Elegante, raffinata e con una grande voglia di innamorarsi, la Zago stupisce anche per i look. Tra le foto presenti su Instagram, inoltre, spuntano anche quelle in cui è al naturale.

