Sabrina Zago lascia Uomini e Donne con Nicole, il cavaliere che si convince dopo l'intervento di Maria De Filippi.

Sabrina Zago che, nella scorsa stagione di Uomini e Donne è stata definita l’erede di Gemma Galgani a causa delle delusioni che ha subito e che ha dovuto superare, è tornata in trasmissione dopo un’estate dedicata al lavoro, alla famiglia e agli amici. Durante le prime puntate dell’attuale stagione, la dama ha annunciato di avere delle sensazioni positivi per la stagione in corso ammettendo di essere predisposta a trovare l’amore aprendo un nuovo capitolo sentimentale della sua vita.

La stagione ha così portato alla corte di Sabrina Zago Joseph, un signore divorziato con due figli con cui, però, non è scattato nulla portando la dama a chiudere la conoscenza dopo pochi appuntamenti. Sabrina, così, ha aspettato l’arrivo di un nuovo cavaliere che, effettivamente, è arrivato rapendo il cuore della dama.

Sabrina Zago lascia Uomini e Donne con Nicola: Maria De Filippi convince così il cavaliere

Nella registrazione di Uomini e Donne del 7 ottobre 2025, come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, Sabrina Zago ha ottenuto il lieto fine che sognava. Sabrina stava uscendo con Nicola, un cavaliere giunto in trasmissione per lei e che, con i suoi modi di fare, ha conquistato il cuore della dama. Nella registrazione odierna, Sabrina Zago ha deciso di lasciare definitivamente il programma proprio con Nicola.

Il cavaliere non era proprio propenso a lasciare la trasmissione ma Maria De Filippi è riuscito a convincerlo spronandolo e invitandolo a viversi la storia non pensando a ciò che potrebbe accadere. Maria, inoltre, annuncia la presenza di un signore arrivato per conoscere Sabrina la quale coglie al volo l’occasione per smuovere il cavaliere. “insieme o lo faccio scendere”, le parole della dama riportate da Lorenzo Pugnaloni. Nicola, così, ha così deciso di uscire dalla trasmissione con Sabrina.

