Sabrina Zago e la nuova conoscenza con Guido

Sabrina Zago è indubbiamente una delle protagoniste indiscusse del trono over di Uomini e donne. Nel corso della stagione è stata spesso al centro dello studio e, per lei, le delusioni, non sono mancate. Dopo aver sperato di poter costruire una storia con Gabriele che ha poi lasciato la trasmissione con un’altra dama del parterre, Sabrina ha conosciuto Diego e, successivamente, Giuseppe. Con quest’ultimo, la frequentazione è durata parecchi mesi al punto che Sabrina non solo ha dichiarato apertamente i propri sentimenti, ma era anche pronta a lasciare con lui la trasmissione.

Dall’altra parte, però, Giuseppe non ha mai ricambiato totalmente i sentimenti di Sabrina al punto da aver anche espresso il desiderio di conoscere altre dame. Tra alti e bassi, la frequentazione è andata avanti per diverso tempo fino alla decisione finale di Sabrina non solo di chiudere, ma anche di bloccarlo in modo da non aver alcun contatto con lui per poi cominciare la conoscenza con Sebastiano.

Sabrina pronta a lasciare Uomini e Donne con Guido

Chiusa la relazione con Giuseppe, Sabrina Zago ha cominciato a conoscere Sebastiano che, tuttavia, non le ha mai concesso l’esclusiva uscendo anche con Gloria Nicoletti. La dama del trono over, tuttavia, non è rimasta a guardare e si è buttata nella relazione con Guido, un nuovo cavaliere del parterre.

Nella registrazione di Uomini e donne del 31 marzo 2025, come fanno sapere le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, Sabrina è tornata al centro dello studio per raccontare i dettagli della conoscenza con Guido spiegando che con lui va tutto a gonfie vele. “Allora potete conoscervi anche al di fuori”, ha commentato Gianni Sperti. Sabrina ha detto che sarebbe pronta a lasciare il programma con Guido il quale, tuttavia, non sembra pronto a fare lo stesso.

