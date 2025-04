Sabrina Zago, nuova conoscenza a Uomini e Donne

Nuova conoscenza per Sabrina Zago, dama del trono over di Uomini e Donne nella registrazione del 7 aprile 2025. Dopo aver chiuso con Giuseppe e aver cominciato a frequentare altri cavalieri tra cui Sebastiano con cui, però, non è scattata la fatidica scintilla, Sabrina ha deciso di guardarsi intorno e tuffarsi in nuove conoscenze. Come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, nella registrazione del 7 aprile, Sabrina è tornata ad accomodarsi al centro dello studio per un confronto con il cavaliere che sta conoscendo.

Nonostante le varie delusioni, la dama sembra pronta ad aprire nuovamente il cuore all’amore accettando il corteggiamento di Guido, uno dei tanti nuovi cavalieri che è riuscito a conquistare le attenzioni di Sabrina ma che, secondo Tina Cipollari, non è l’uomo giusto.

Tina Cipollari e il consiglio a Sabrina Zago

Dopo essere usciti insieme, Sabrina Zago e Guido sono stati tra i protagonisti della registrazione di Uomini e Donne del 7 aprile 2025. La dama e il cavaliere del trono over hanno raccontato di essersi scambiati diversi baci ma entrambi non sono riusciti ad andare avanti per un blocco che hanno in comune. Le parole della dama e del cavaliere scatenano la reazione di Gianni Sperti e Tina Cipollari che attaccano la coppia.

A Tina Cipollari, in particolare, non piace il cavaliere e ha detto a Sabrina che sta solo perdendo tempo. Sabrina, però, sembra disposta a concedere una possibilità al cavaliere anche se continua a conoscere anche Andrea, cavaliere giunto in trasmissione esclusivamente per lei e che, contrariamente a Guico, piace a Tina Cipollari che lo considera sincero. Per Sabrina, dunque, la ricerca dell’uomo giusto con cui costruire una storia e uscire dallo studio per vivere una storia d’amore senza riflettori continua. Tra Guido e Andrea riuscirà a trovare l’uomo giusto?