Sabrina Zago, tornata nel parterre del trono over, ha conosciuto un nuovo cavaliere mentre Tina Cipollari regala uno show.

Le registrazioni di Uomini e Donne che cominceranno ad essere trasmessa da canale 5 lunedì 22 settembre stanno continuando a regalare colpi di scena ed emozioni. Nel parterre del trono over sono tornati diversi protagonisti della scorsa stagione. Oltre a Gemma Galgani che ha cominciato la stagione con tanta positività cominciando a conoscere alcuni cavalieri per poi concentrarsi su Mario con cui, però, ha deciso di chiudere definitivamente nel corso della registrazione del 15 settembre 2025, nel parterre è tornata anche Sabrina Zago che, nella scorsa stagione, ha affrontato diverse delusioni.

Flavio Ubirti, nuova esterna con Martina a Uomini e donne/ Nessun bacio per il tronista: ecco perché

Sabrina, infatti, ha frequentato Gabriele, Giuseppe Molonia e Guido Ricci ma con tutti e tre è andata male. I tre cavalieri, poi, hanno lasciato il programma con altre donne anche se solo la storia tra Gabriele e Tiziana sta andando avanti. Dopo un’estate trascorsa lontano dai riflettori, Sabrina ha così deciso di tornare in trasmissione.

Federico Mastrostefano, esclusiva e bacio con Agnese a Uomini e Donne/ Chiude con Rosanna e Veronica

Sabrina Zago, nuovo inizio a Uomini e Donne

Sabrina Zago non smette di credere nell’amore ed è tornata nel parterre del trono over di Uomini e Donne per rimettersi in gioco e provare a cercare il vero amore che sogna da tempo. Dopo le prime registrazioni della nuova stagione in cui è rimasta nel parterre assistendo alle varie dinamiche degli altri protagonisti, Sabrina, nella registrazione del 15 settembre 2025, è tornata al centro dello studio per conoscere un nuovo pretendente con cui ha deciso di cominciare una conoscenza.

In studio, poi, Tina Cipollari ha regalato un vero show al pubblico anche se non si sa precisamente il motivo. La bionda opinionista che, nella scorsa stagione di Uomini e donne non ha risparmiato critiche nei confronti di Sabrina, avrà punzecchiato la dama? Per scoprirlo non ci resta che aspettare la messa in onda della puntata mentre Sabrina continua a sognare il principe azzurro.

Gemma Galgani chiude con Mario a Uomini e Donne/ Troppo grasso per lei? Ecco cos'è successo