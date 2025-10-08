Sabrina Zago pubblica sui social la prima foto con Nicola, il cavaliere con cui ha lasciato Uomini e Donne.

Dopo tante delusioni sentimentali, Sabrina Zago ha ottenuto il lieto fine che sognava sin da quando ha deciso di partecipare al trono over di Uomini e Donne. Nella scorsa stagione della trasmissione, Sabrina ha dovuto affrontare e superare diverse delusioni come quelle legate alla fine delle frequentazioni con Gabriele che ha lasciato poi il programma con Tiziana e con Guido Ricci e Giuseppe Molonia che hanno poi lasciato la trasmissione rispettivamente con Gloria Nicoletti e Rosanna Siino con le quali però le storie sono poi finite.

Sabrina, così, ha concluso la scorsa stagione da single trascorrendo poi l’estate con le famiglia e gli amici e dedicandosi al lavoro scegliendo di riprovare a cercare l’amore in tv. Durante le prime puntate della nuova stagione di Uomini e Donne, Sabrina ha spiegato di avere delle buone sensazioni e, a quanto pare, così è stato.

Sabrina e Nicola, prima foto fuori dallo studio di Uomini e Donne

Come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, durante la registrazione del 7 ottobre 2025, Sabrina Zago ha lasciato la trasmissione con Nicola, il cavaliere con cui stava uscendo. Pur non essendo totalmente convinto, Nicola ha scelto di seguire il consiglio di Maria De Filippi di viversi la storia fuori senza pensare al futuro. Un lieto fine che ha reso felice Sabrina che, al termine della registrazione, ha deciso di condividere la propria gioia sui social.

Tra le storie del proprio profilo Instagram, infatti, Sabrina ha pubblicato la foto che vedete qui in alto in cui appare raggiante accanto al suo Nicola. Una foto che è stata particolarmente apprezzata dal pubblico che non ha ancora visto Nicola in tv non essendo ancora andata in onda la puntata del suo arrivo in studio che sarà trasmessa prossimamente.

