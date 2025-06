Sabrina Zago e il ritorno a Uomini e Donne

Sabrina Zago è indubbiamente una delle dame più belle e corteggiate del trono over di Uomini e Donne, ma l’ultima stagione, per lei, non è stata molto fortunata. Le frequentazioni con Gabriele, Giuseppe e Guido si sono concluse tutte con i cavalieri che, poi, hanno avviato nuove conoscenze lasciando il programma con altre dame. Tre delusioni importanti per Sabrina che non ha mai nascosto le proprie emozioni e i propri sentimenti. Sognatrice e romantica, Sabrina si tuffa a capofitto nelle sue frequentazioni, ma finora non è stata molto fortunata avendo concluso la stagione senza un compagno.

Il suo ritorno nel parterre del trono over appare quasi scontato, così come quello di Gemma Galgani, ma per Sabrina, all’orizzonte, potrebbe esserci un nuovo ruolo che cambierebbe sicuramente la sua situazione sentimentale.

Il nuovo ruolo di Sabrina Zago

Nonostante le varie delusioni, Sabrina Zago non ha mai rinunciato all’amore continuando a credere in un sentimento così importante. Dopo l’estate, così, la dama del trono over potrebbe tornare a Uomini e Donne per rivestire il ruolo di tronista. Sabrina, così, potrebbe accomodarsi sul trono e ripetere l’esperienza che, prima di lei, ha fatto Ida Platano, ma anche Tina Cipollari.

Per ora, tuttavia, si tratta di una semplice voce ma non è da escludere che Maria De Filippi e la redazione decidano di puntare su alcuni protagonisti del trono over per il trono classico. Sabrina, in questo senso, sarebbe la candidata ideale perché capace di catalizzare l’attenzione del pubblico con la sua voglia d’amare e la sua capacità di legarsi immediatamente alle persone. Ci sarà, dunque, un clamoroso cambiamento nel ruolo di Sabrina Zago a Uomini e Donne?