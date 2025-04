Segnalazione choc per Sabrina Zago. La dama di Uomini e Donne è finita al centro delle polemiche per via di una segnalazione di Vincenzo La Scala. Quest’ultimo è il cavaliere ex personaggio del parterre, che si era presentato per Agnese De Pasquale, la quale non ha accettato il suo corteggiamento. Ma lui non è riuscito a restare in silenzio e una volta fuori dal programma ha detto la sua su Sabrina Zago, dicendo di lei alcune cose che hanno fatto storcere il naso ai fan.

Ormai tutti conoscono Sabrina e sanno bene quanto la donna sia concentrata nel trovare finalmente l’amore della sua vita. Delusa da Giuseppe, che l’ha scaricata dopo l’inizio apparente di un grande amore, ha continuato a testa alta nel conoscere altri cavalieri ma le cose per lei non sono mai andate bene. Ad esempio, con Guido non è scattata la scintilla e nonostante avessero avuto un’intimità, non sono riusciti a proseguire la loro conoscenza. Non solo, nelle ultime ore è arrivata la critica durissima di Vincenzo La Scala che si è confidato in una lunga diretta di Instagram. Andiamo a scoprire cos’ha detto.

Vincenzo La Scala attacca Sabrina Zago: “Donna vera ma…”

“Sabrina è una donna che ha bisogno di stare al centro studio, sicuramente è una donna vera, quello che fa è perché ci crede” ha detto Vincenzo La Scala su Sabrina Zago. Secondo lui, la dama è sincera ma allo stesso tempo non vuole abbandonare le telecamere, motivo per cui non sarebbe portata ad impegnarsi adeguatamente per trovare un partner nel dating show di Maria De Filippi. Durante il suo percorso a Uomini e Donne, invece, Sabrina avrebbe mostrato tutt’altro, piangendo ad ogni delusione e dando spesso una seconda possibilità ai suoi cavalieri. Insomma, ai fan non pare proprio che la dama sia affamata di telecamere, ma del resto ognuno ha il suo pensiero…