Sabrina Zago, lontano da Uomini e donne, si mostra così: il look della dama del trono over.

Estate da single per Sabrina Zaga, protagonista indiscussa dell’ultima stagione del trono over di Uomini e Donne. Sin dalle prime puntate, la dama ha creato numerose dinamiche vivendo situazioni sentimentali che l’hanno fatta molto soffrire. Dopo i primi appuntamenti con Gabriele, Sabrina sperava di aver trovato l’uomo della sua vita ma Gabriele, non ricambiando lo stesso sentimento, ha scelto di frequentare altre donne trovando, poi, in Tiziana l’amore al punto da aver lasciato la trasmissione con lei. Un’altra delusione sentimentale vissuta da Sabrina è quella con Giuseppe.

Uomini e Donne: chi ci sarà a settembre nel trono over/ Spunta il nome clamoroso

La frequentazione tra la dama e il cavaliere siciliano che vive e lavora a Roma, tuttavia, si è interrotta per il medesimo motivo: Giuseppe, infatti, ha ammesso di non essere innamorato e di voler frequentare altre dame lasciando, poi, il programma con Rosanna. Infine, anche la frequentazione con Guido è finita con il cavaliere che ha lasciato la trasmissione con Gloria Nicoletti con cui, però, la storia è già finita. Sabrina, così, sta vivendo la sua estate senza un uomo accanto e con l’ultima foto pubblicata sui social ha spiazzato tutti.

Manuel Maura nega il ritorno di fiamma con Francesca Sorrentino: "La verità"/ "Cos'è successo al matrimonio"

Il look di Sabrina Zago lontano da Uomini e Donne

Diversamente da altri protagonisti del trono over di Uomini e Donne, Sabrina Zago sta condividendo pochissimi contenuti sui social. Nelle scorse ore, però, ha deciso di regalare una foto ai followers mostrandosi con un look sportivo, senza trucco e senza filtri. Su un campo da tennis, Sabrina posa con la racchetta al termine di una partita.

Nonostante la fatica e la stanchezza, Sabrina stupisce tutti per l’indiscutibile bellezza come sottolineano diversi utenti commentando la foto. “Sempre bellissima”, scrive qualcuno. “Gran donna in tutti i sensi. Ti adoro”, scrive un altro utente. E ancora: “Come sei bella”, “Sei la numero uno”, “Che bella”. Insomma, Sabrina piace davvero molto e a settembre la dama tornerà nel parterre del trono over per cercare nuovamente l’amore.

Uomini e Donne, hater invita Roberta Di Padua a suicidarsi: messaggio choc/ Lei furiosa: "Come cazz* fate?"