Si potrebbe dire che la protagonista assoluta di questa edizione di Uomini e Donne è Sabrina Zago, che con le sue storie amorose turbolente sta conquistando tutto il pubblico di Canale 5. In particolare, i telespettatori si sono affezionati al suo essere vera e alla voglia di innamorarsi che ogni giorno mostra nel programma. Con la sua bellezza e determinazione si sta facendo amare da tutti, anche da Gianni Sperti e Tina Cipollari che ormai l’hanno presa a cuore e la proteggono dalle ingiustizie che subisce nel programma.

Ebbene sì, perchè Sabrina Zago è stata presa in giro da Giuseppe, uomo che l’ha delusa tantissimo dopo averle fatto credere che tra di loro ci potesse essere una grande storia d’amore. A Uomini e Donne Magazine, la dama ha parlato così: “Quando eravamo al centro dello studio non era lui, era diverso“, spiega, dicendo di essersi sentita ferita giorno dopo giorno: “Mi ha conquistata il sorriso di Giuseppe, ma oggi è ciò che sto odiando“. Sabrina Zago ha poi provato e sta provando ad uscire con altri cavalieri del parterre maschile, ma il ricordo di Giuseppe e il sentimento che prova nei suoi confronti sembra ancora vivissimo.

Sabrina Zago su Tina Cipollari: “Adoro il suo Cosimo“

Nonostante le cose non stiano andando per il meglio, Sabrina Zago non vuole scendere a compromessi con sè stessa e ha annunciato di voler sempre rimanere vera per quello che è. Ma a stupire i fan del programma di Maria De Filippi è stata una confessione della donna che ha fatto un elogio al cavaliere pretendente di Tina Cipollari: “Vorrei un Cosimo nella mia vita, per la simpatia, la dolcezza e l’affetto che sta dimostrando nei confronti di Tina. Lo adoro“.

L’opinionista, infatti, sta portando avanti anche il suo trono intitolato “Soldi, soldi“, dopo aver – ironicamente – espresso la volontà di trovare un partner ricco e con caratteristiche ben precise: non deve avere figli e deve essere piuttosto vecchiotto. Cosimo, pur essendo giovane, le sta regalando tanti sorrisi e tanti viaggi in giro per il mondo. Ma soprattutto, è un uomo molto simpatico che è stato capace di farsi voler bene da tutto lo studio di Uomini e Donne. Riuscirà Sabrina Zago a trovare il suo principe azzurro?