Sabrina Zago è considerata l’erede di Gemma Galgani. Sognatrice e innamorata dell’amore, nell’ultima stagione del trono over di Uomini e Donne, non ha mai perso le speranze di poter trovare l’amore e lasciare la trasmissione. Per Sabrina, tuttavia, la stagione non è stata affatto facile. La dama, infatti, non solo ha dovuto affrontare la fine delle frequentazioni, ma ha visto anche i cavalieri lasciare la trasmissione con altre dame. E’ accaduto, così, con Gabriele che ha poi lasciato il programma con Tiziana; con Giuseppe che ha poi iniziato una storia con Rosanna e, infine, con Guido che ha lasciato la trasmissione con Gloria Nicoletti con cui, però, la storia è già finita.

Tre delusioni forti per la dama che, nonostante le lacrime e la sofferenza non ha mai perso le speranze di poter trovare, a sua volta, il principe azzurro. Attualmente single, Sabrina tornerà nel parterre del trono over a settembre?

Sabrina Zago e l’affetto dei fan fuori da Uomini e Donne

Come accaduto con Gemma Galgani, il pubblico di Uomini e Donne si è affezionato anche a Sabrina Zago vedendo in lei una donna emotiva, sensibile, sognatrice e romantica. Un affetto che è cresciuto soprattutto nell’ultima stagione del programma di Maria De Filippi come dimostra un video pubblicato dalla stessa dama sui social dove riceve gli abbracci delle persone che incontra a cui concede il suo tempo anche solo per scattare una foto ricordo.

Per Sabrina, dunque, quella 2025 è un’estate da single che potrebbe convincerla a tornare in trasmissione per provare a rimettersi nuovamente in gioco esattamente come fa da anni Gemma Galgani che, a sua volta, tornerà ancora nel programma di cui è protagonista dalla prima stagione del trono over. Per Sabrina, tuttavia, non si esclude la possibilità di un trono come accaduto con Tina Cipollari. In ogni caso, Sabrina sembra destinata a diventare la nuova star del programma.