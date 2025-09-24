Sabrina Zago tronca subito la conoscenza con Enrico per un motivo molto particolare: ecco perché, nuova batosta per la dama a Uomini e Donne

Uomini e Donne, Sabrina Zago chiude con Enrico per colpa di Cinzia Paolini

Nuova delusione sentimentale per Sabrina Zago. Dopo la turbolenta scorsa edizione del dating show di Canale 5, la dama è ritornata nel parterre per conoscere dei nuovi cavalieri e magari incontrare l’uomo della su vita. Nei giorni scorsi la donna si era avvicinata molto ad un cavaliere in particolare ma adesso pare che le cose abbiamo preso una piega diversa e inaspettata. A rivelarlo è l’esperto del programma Lorenzo Pugnaloni grazie alle sue ‘talpe’ sparse in studio durante la registrazione.

Scendendo nel dettaglio, infatti, il sempre attento Lorenzo Pugnaloni sul suo Lollo Magazine, ha rivelato che dalle anticipazioni Uomini e Donne delle registrazioni di oggi, martedì 23 settembre 2025 si scopre che Sabrina Zago è uscita in esterna con il cavaliere Enrico ma seppur la conoscenza sembrava proseguire bene c’è stato un colpo di scena inaspettato. Sabrina Zago ha troncato subito la conoscenza con Enrico, dopo che quest’ultimo ha espresso la volontà di conoscere anche Cinzia Paolini. Insomma la dama preferiva avere l’esclusiva con lui.



Anticipazioni Uomini e Donne, nuova batosta per Sabrina Zago: tronca anche con Enrico

Nuova delusione, dunque, per Sabrina a Uomini e Donne. Nella scorsa stagione la dama ha affrontato non pochi problemi e dispiaceri nelle sue passate relazioni. Sabrina ha frequentato Gabriele, Guido Ricci che poi gli ha preferito Gloria Nicoletti e Giuseppe Molonia che invece è uscito con Rosanna Siino. Insomma con tutti e tre è andata male e sperava che almeno con Enrico le cose sarebbero andate diversamente e invece no. Per curioso scherzo del destino attualmente delle tre coppie solo quella formata da Gabriele e Tiziana resiste. Le anticipazioni Uomini e Donne non svelano altro, per Sabrina arriverà un nuovo cavaliere?