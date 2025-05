Sabrina Zago: dal trono over al trono classico?

Dopo l’esperimento fatto con Ida Platano, nella prossima stagione di Uomini e Donne, Maria De Filippi potrebbe decidere di ripetere l’operazione con Sabrina Zago. Ida, nota dama del trono over, conclusa la storia con Alessandro Vicinanza, ha provato a trovare l’amore salendo sul trono classico. La scelta, però, non è stata premiata perché Ida, dopo essersi concentrata sulla conoscenza di Mario Cusitore, in seguito ad una serie di segnalazioni sul corteggiatore napoletano, ha lasciato il trono senza scegliere.

La scelta di mettere sul trono Ida fu presa dalla redazione per dare nuovamente smalto al trono classico che, nelle ultime stagioni fatica a fare breccia nel cuore del pubblico che ama molto di più le dinamiche del trono over. L’idea di mettere sul trono Sabrina Zago, dunque, potrebbe essere un’idea vincente.

Sabrina Zago: dalle delusioni all’amore a Uomini e Donne?

Per il pubblico storico di Uomini e Donne, Sabrina Zago è l’erede di Gemma Galgani nel parterre del trono over. Un pensiero nato dopo le tre delusioni affrontate da Sabrina nel corso dell’attuale stagione di Uomini e Donne. Le frequentazioni con Gabriele, Giuseppe e Giudo non solo sono finite, ma hanno portato i tre cavalieri a lasciare il programma con altre dame ovvero, rispettivamente, con Tiziana, Rosanna e Gloria Nicoletti. Sabrina non ha nascosto la delusione lasciandosi andare anche alle lacrime.

Entrata nel cuore del pubblico, la redazione di Uomini e Donne, nella prossima stagione televisiva, potrebbe pensare per lei ad un trono specifico, sia come accaduto con Ida Platano, ma anche come successo con Tina Cipollari. Per scoprire, però, se sarà davvero così e se la redazione deciderà di puntare sui protagonisti del trono over anche per il trono classico, sarà necessario aspettare la fine di agosto quando gli studi di Uomini e Donne si riapriranno per le prime registrazioni della nuova stagione.

