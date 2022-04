Sacchi: “Inter, calcio antico: Milan europeo”/ Scoppia la bufera sui social

Il duello scudetto tra Inter e Milan infiamma questo finale di campionato, Arrigo Sacchi ha le idee chiare sulle due formazioni meneghine. Intervenuto su La Gazzetta dello Sport, l’ex commissario tecnico della Nazionale italiano ha speso parole al miele per il Diavolo, bacchettando invece la formazione allenata da Simone Inzaghi, campione in carica e virtualmente in vetta in caso di vittoria nel recupero di domani contro il Bologna.

“Il Milan non è la più forte, ma è quella più vicina a un calcio moderno, internazionale. Sta dimostrando un entusiasmo e uno spirito di squadra che pochi altri hanno. A questo si aggiunge la qualità di Pioli”, le parole di Sacchi alla Rosea. Come dicevamo, meno entusiasmo per i nerazzurri: “La più forte è l’Inter, ma gioca un calcio anni ’60, un calcio antico. A livello internazionale non ti aiuta. Un calcio ben fatto. La partita con la Roma è stata tattica finché l’Inter non è riuscita a confezionare quel capolavoro di ripartenza. Il calcio non è solo ripartenza, ma dominio, avere il possesso del gioco, sapere fare pressing e mettere in difficoltà l’avversario”.

DUELLO INTER-MILAN, SACCHI NELLA BUFERA

Arrigo Sacchi ha elogiato il Milan e i suoi dirigenti, a partire da Paolo Maldini, sottolineando che nessuna squadra ha un’identità e uno stile così di impatto. “Ci sono squadre che hanno speso molto di più e non riescono ad avere un gioco”, ha aggiunto l’ex allenatore. Come dicevamo, le parole di Sacchi non sono state accolte di buon grado dai tifosi dell’Inter. Il giudizio di Sacchi non è stato condiviso dalla stragrande maggioranza del popolo del web. Netto anche il collega Fabrizio Biasin: “Con tutto il rispetto dovuto a cotanto monumento del calcio, trovo che l’idea di calcio di Inzaghi sia tutto tranne che antica”. Ma non solo. Molti hanno ricordato un altro dettaglio, ovvero le parole dello stesso Arrigo Sacchi di pochi giorni fa. Al termine della gara tra Milan e Inter valida per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia, il romagnolo affermò: “I nerazzurri sono di livello europeo, i rossoneri no”.

