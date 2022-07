Sacchi: “L’Inter è la più forte”/ Capello: “Napoli da scudetto… con Koulibaly!”

Manca meno di un mese al ritorno della Serie A e c’è grande curiosità di scoprire chi saranno le candidate alla vittoria finale, dopo la sorpresa dell’anno scorso targata Milan. Intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi è netto: l’Inter è in vantaggio per il titolo, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista dell’esperienza. Occhio, naturalmente, alle competitors…

Per Arrigo Sacchi la Juventus non fallirà la seconda stagione consecutiva, complice anche un mercato di spessore. “Devono ritrovare quello spirito battagliero che li ha sempre caratterizzati”, l’analisi dell’ex commissario tecnico della Nazionale. Poi, sul Milan: “Dove lo metto? Lì, a lottare per il titolo. A un patto, però: che dimentichino in fretta quello che hanno fatto, una specie di miracolo, e si mettano sotto a lavorare per cercare di migliorare e di colmare quelle lacune evidenziate nello scorso campionato”.

CAPELLO: “SCUDETTO, C’È ANCHE IL NAPOLI”

Oltre a Sacchi, è intervenuto ai microfoni della Rosea anche Fabio Capello. Il celebre allenatore vede una possibile sorpresa per il titolo: parliamo del Napoli di Luciano Spalletti. Ma attenzione alla precisazione: “Tutto gira attorno a Koulibaly. Se lui resta, Spalletti può lottare per lo scudetto. Se va via, perde molto”. Per Capello la lotta scudetto vede in vantaggio Inter e Juventus, protagoniste del mercato estivo. L’Inter potrà fare affidamento sul ritorno di Lukaku, i bianconeri sul Pogback: “Può essere quello giusto, decisivo, forte, creativo, trascinatore”. Il tecnico friulano vede il Milan più dietro: “Ha Leao che fa la differenza, ha una delle fasce di sinistra più forti d’Europa, deve ripartire da come aveva finito il campionato: così sarà difficile da affrontare per tutti. Il pilota c’è. Se arriva De Ketelaere ha un gran rinforzo. E poi Origi: buon giocatore, ma va aspettato”.

