Sacro Cuore di Maria/ Oggi, 25 giugno è una ricorrenza dal profondo significato

Quest’anno la ricorrenza del Sacro Cuore di Maria cade il 25 giugno, ovvero il giorno successivo alla celebrazione del Sacro Cuore di Gesù. L’avvicinamento delle due festività ha un profondo significato religioso: vuole ricordare il legame e l’affetto che unisce queste due figure nel tempo e nell’eternità. Entrambe vengono considerate delle festività mobili, poiché dipendono dal giorno in cui viene celebrata la Pasqua. Maria, Madre di Gesù e nostra, in questo giorno ci indica il suo Cuore Immacolato. Un cuore che arde di amore divino, che circondato da rose bianche ci mostra la sua totale purezza e che, trafitto da una spada, ci invita a vivere la via del dolore.

Papa Pio XII, il 31 ottobre 1942, alla conclusione della solenne celebrazione in onore delle Apparizioni di Fatima, secondo il loro messaggio, consacrò il mondo al Cuore Immacolato di Maria. Il 4 maggio 1944, il Santo Padre istituì la festa del Cuore Immacolato di Maria, che iniziò a essere celebrata il 22 agosto. Con la riforma del 1969 fu spostata ad altra data diventando una celebrazione facoltativa. Papa Pio XII ascoltando le richieste della mistica Alexandrina Maria da Costa e di suor Lucia di Fatima, trasformò la ricorrenza in una celebrazione obbligatoria per il mondo cristiano. Fu proprio Maria, apparsa a Suor Lucia di Fatima a richiedere che venisse onorata attraverso il suo sacro Cuore.

Sacro Cuore di Maria, chiese e congregazioni dedicate

Al Sacro Cuore di Maria sono state dedicate chiese e congregazioni femminili. In Francia troviamo le Figlie del Cuore Immacolato di Maria, in Spagna ci sono le Missionarie Figlie del Cuore di Maria, mentre a Breganze in Veneto le suore orsoline del Sacro Cuore. A Castelvetrano in provincia di Trapani in Sicilia, l’ultima domenica di agosto viene celebrato il Sacro Cuore di Maria con una processione via mare e barche illuminate, seguita dalla sagra del pesce azzurro. A Rezzoaglio in provincia di Genova, il 25 agosto viene organizzata una bella festa in onore del Sacro Cuore di Maria con processione e commemorazione ai caduti delle guerre. A Erula l’ultima domenica di maggio viene celebrata del festa la Sacro Cuore di Maria che rappresenta anche il Santo Patrono del paese. Il simulacro della Madonna viene portato in processione per le strade principali del paese.

Gli altri Beati di oggi

Il 25 giugno vengono celebrati anche: San Guglielmo da Vercelli, nella sua vita fece molti miracoli guarì gli ammalati, diede voce ai muti e udito ai sordi, tramutò l’acqua in vino. Inoltre ricordiamo San Massimo di Torino vescovo, San Prospero d’Aquitania monaco e teologo, Sant’Eurosia di Jaca martire.











