Saelemaekers al Milan?/ Calciomercato, individuato l’erede di Suso: le cifre

Alexis Saelemaekers al Milan, nome nuovo per l’attacco dei rossoneri. Suso è sempre più vicino al Siviglia, l’ufficialità potrebbe arrivare nel corso delle prossime ore, e la dirigenza del Diavolo è al lavoro per regalare un innesto di qualità e di prospettiva al tecnico Stefano Pioli. Maldini e Boban hanno individuato nel classe 1999 di Berchem-Sainte-Agathe il profilo ideale per rinforzare le corsie esterne: cresciuto nel settore giovanile dell’Anderlecht, Saelemaekers ha raccolto 19 presenze e 2 gol tra Jupiler Pro League e Beker van Belgie con la casacca biancomalva, evidenziando grande tecnica e senso tattico. Sfumato Dani Olmo e con Adnan Januzaj in stand-by, potrebbe essere il 20enne l’uomo giusto per chiudere il mercato.

Secondo quanto riportato dai colleghi di Sky Sport, l’Anderlecht chiede 10-15 milioni di euro per il cartellino di Alexis Saelemaekers, cifra che il Milan punta a limare in sede di trattativa. Non manca la concorrenza: lo Stade de Reims ha messo sul piatto 5 milioni di euro mentre il Friburgo si è spinto fino a 7,5 milioni, entrambe le offerte sono state rispedite al mittente. Tuttomercatoweb fa sapere che nelle prossime ore è previsto un incontro tra la dirigenza meneghina e gli intermediari dell’esterno belga per valutare la fattibilità dell’operazione. Da monitorare, infine, la pista Florentino: il Milan non ha perso di vista il classe 1999 di proprietà Benfica.

