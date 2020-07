Saelemaekers riscattato dal Milan: ufficiale/ Contratto fino al 2024: le cifre

Alexis Saelemaekers continuerà la sua avventura con la maglia del Milan, pochi minuti fa è arrivata l’ufficialità. L’esterno belga proseguirà la sua esperienza in Serie A con la compagine meneghina: i rossoneri hanno annunciato il riscatto del suo cartellino dall’Anderlecht, contratto fino al 30 giugno 2024. Arrivato nella sessione di mercato di gennaio in prestito oneroso per 3,5 milioni di euro, il 21enne ha convinto la dirigenza rossonera a puntare su di lui: i vertici del Diavolo hanno sborsato altri 3,7 milioni di euro per assicurarsi il suo cartellino a titolo definitivo, una cifra bassa considerando i prezzi del giorno d’oggi.

ALEXIS SAELEMAEKERS RISCATTATO DAL MILAN: É UFFICIALE

Il talento di Berchem-Sainte-Agathe ha raccolto 6 presenze tra Serie A e Coppa Italia, un totale di 92’. Non tantissimo, è vero, ma in quegli spezzoni Saelemaekers ha dimostrato interessanti potenzialità. Molto duttile, può giocare sia da terzino che da esterno offensivo, il classe 1999 ha colpito tutti per velocità, intensità e qualità. Cresciuto nel settore giovanile dell’Anderlecht, il 56 rossonero ha mostrato anche qualità sottoporta degne di nota: nella prima parte di stagione con i bianco malva ha raccolto 2 gol e 4 assist decisivi tra Jupiler Pro League e Beker van Belgie. 7,3 milioni di euro per un giovane di grande prospettiva: un investimento per il futuro e una pressochè certa plusvalenza in vista…





