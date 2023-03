Safe House: Nessuno è al sicuro/ Film d’azione, oggi mercoledì 15 marzo su Italia 1

Safe House, film d’azione con Denzel Washington e Ryan Reynolds

Oggi mercoledì 15 marzo andrà in onda in prima serata alle 21.20 su Italia1 il film d’azione Safe House: Nessuno è al sicuro (dal titolo originale Safe House). Il film è del 2012, ed è diretto dal regista svedese Daniel Espinosa. Prodotto dalla Universal Pictures, alla direzione delle musiche troviamo un grande compositore di origine persiana, Ramin Djawadi, che ha curato le colonne sonore di numerosi film e serie tv di successo come Prison Break, Iron Man, Il Trono di Spade (che gli è valso la vittoria di due Emmy Awards) e Person of Interest.

I protagonisti sono la star americana Denzel Washington, vincitore di numerosi Premi Oscar e Golden Globes, e la star di origini canadesi Ryan Reynolds, che ha partecipato a numerosi film di successo come X-Men – Le origini – Wolverine, Lanterna verde e la saga di Deadpool. Daniel Espinosa dirigerà nuovamente Ryan Reynolds nel 2017 con il film thriller fantascientifico ambientato nello spazio, Life.

Safe House, la trama del film

Il film Safe House: Nessuno è al sicuro andrà in onda oggi mercoledì 15 marzo su Italia 1. La storia è quella di Tobin Frost (Denzel Washington), un ex agente della CIA che da dieci anni conduce una vita da latitante dopo avere disertato l’agenzia di spionaggio civile, in possesso di un microchip con documenti compromettenti. L’uomo viene catturato e imprigionato in una Safe House per essere torturato dai suoi ex colleghi nel tentativo di riuscire ad estorcergli informazioni.

Proprio in quel momento arriva un gruppo di mercenari che attacca la Safe House e uccide quasi tutti gli agenti. Frost riesce a salvare solo una giovane recluta, Matt Weston (Ryan Reynolds) che, anche se controvoglia, sarà obbligato a collaborare con l’ex agente per riuscire a sopravvivere ai banditi. Durante la loro fuga tutte le certezze di Weston cadranno, e in questa sporca storia i volti dei buoni e dei cattivi inizieranno a confondersi, sollevando molti dubbi nell’uomo.

