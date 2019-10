Safe house – Nessuno è al sicuro/ Su Italia 1 film con Denzel Washington (16 ottobre)

Safe house – Nessuno è al sicuro va in onda oggi, mercoledì 16 ottobre, su Italia 1 alle 21:20. Questo film si rivela perfetto per coloro che sono amanti della suspence, dei colpi di scena e dei film d’azione. La regia del film è affidata a Daniel Espinosa che dirige un cast di tutto rispetto nel quale spicca il nome del premio Oscar Denzel Washington, già attore protagonista in diverse pellicole importanti come Malcom X, Il rapporto Pellican, Il collezionista di ossa e Out of Time, cui si affiancano altri nomi di successo come Ryan Reynolds, Vera Farmiga e Brendan Gleeson. La sceneggiatura è stata curata dal sempre perfetto David Guggenheim mentre la colonna sonora del film è stata seguita da Ramin Djawadi già autore delle musiche di altri film come Mr Brooks, Iron Man e del recente film di animazione Rex – Un cucciolo a palazzo.

Safe house – Nessuno e’ al sicuro, la trama del film

La trama di Safe house – Nessuno è al sicuro si basa sulle vicende di Tobin Frost (Denzel Washington) ex agente della CIA e latitante da 10 anni in possesso di documenti compromettenti; viene catturato e portato nella Safe House gestita da Matt Weston (Ryan Reynolds), agente in carriera e fedele all’organizzazione. Mentre viene interrogato irrompe un gruppo di mercenari per uccidere Frost che però riesce a fuggire insieme al suo custode. La successiva parte del film è un susseguirsi di colpi di scena con l’agente in servizio che adesso ha come unico compito quello di salvare la spia attraverso diverse fughe e tentativi di omicidio. Il bello è che i ruoli dei buoni e dei cattivi tendono a confondersi diventando quasi simili.

