Safe house: Nessuno è al sicuro/ Video, il 24 maggio il film con Denzel Washington

Safe house: Nessuno è al sicuro va in onda su Italia 1 oggi, 24 maggio 2021, in prima serata. Protagonista del film è Denzel Washington mentre il regista è Daniel Espinosa. Insieme al celebre divo americano, nel cast trovano spazio anche Ryan Reynolds e Vera Farmiga. Il film è ben curato e ha un ritmo incessante anche se è inevitabile trovarsi di fronte anche al rovescio della medaglia e cioè a dei momenti non proprio limpidissimi.

Il pubblico apprezza comunque il modo di raccontare il film in maniera avvincente e con grande intelligenza grazie a una regia curata e a un ritmo incessante dall’inizio alla fine.

Safe house: Nessuno è al sicuro, la trama del film

Il film Safe house: Nessuno è al sicuro racconta la storia di Tobin Frost. L’uomo è un ex agente della CIA che dieci anni dopo aver disertato ed essersi allontanato dal servizio di intelligence americana viene catturato e portato in luogo segreto per essere interrogato. Una volta raggiunta la ‘safe house’, Frost viene sottoposto a un terribile ciclo di torture da parte dei suoi ex colleghi, che vogliono estorcergli informazioni rilevanti e fargliela pagare per il suo comportamento di dieci anni prima.

Proprio mentre Frost subisce alcune di queste torture, uno squadrone di mercenari fa irruzione nella casa sicura degli agenti della CIA uccidendo quasi tutte le persone al suo interno.

Tobin viene portato in salvo dall’unico agente sopravvissuto, la recluta Matt Weston. I due, seppur controvoglia, dovranno fare coppia e affrontare i mercenari per vedere salve le loro vite. Dal momento del salvataggio in poi, per Tobin e Matt inizierà una serie di avventure mozzafiato fino ad un finale ad alta tensione e tutto da vivere con il fiato sospeso.

Video, il trailer del film “Safe house: Nessuno è al sicuro”

