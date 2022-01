Safe/ Su Italia 1 il film con Jason Statham protagonista

Safe, film di Italia 1 diretta da Boaz Yakin

Safe verrà riproposto oggi, 28 gennaio, in prima serata da Italia 1 a partire dalle ore 21.25, per dare tempo a tutta la famiglia di seguire questo avvincente film. Si tratta di un film uscito negli Stati Uniti nel 2012, sotto la regia di Boaz Yakin, curatore anche del soggetto e della sceneggiatura. Il protagonista di questa pellicola, che oscilla fra l’azione e il thriller, è l’apprezzato Jason Statham, interprete di Fast & Furious, Spy e The Italian Job. Robert John Burke e James Hong sono gli altri interpreti che rendono questo film uno dei più seguiti dai telespettatori amanti delle azioni adrenaliniche.

Lezioni di Persiano, Rai 1/ "Un'opera da camera sullo sfondo dell'Olocausto"

Safe, la trama del film: un ex agente di polizia

Il film Safe inizia raccontando la vita di Luke Wright, ex agente speciale della polizia di New York che, per mantenere la sua famiglia, partecipa a incontri di arti marziali. In uno degli incontri verrà contattato da un boss della Mafia russa che vuole truccare la gara, e che, al suo rifiuto, gli ucciderà la moglie. Diventato un vagante disperato senza fissa dimora sull’orlo di uccidersi, verrà salvato da un bambina cinese da particolari capacità intellettive, Mei, rapita dalla mafia cinese per sfruttare le sue qualità matematiche.

Come le foglie al vento/ Su Rete 4 il film con la sceneggiatura di George Zuckerman

Anche il boss russo inizierà a cercare la bambina prodigio, e sarà proprio compito di Luke salvarla e proteggerla da questi pericolosi criminali. Un film con azioni piene di adrenalina e con un finale che farà trovare un po’ di tranquillità, dopo le tante tumultuose emozioni. Grazie a Mei l’ex agente riuscirà a ritrovare uno scopo nella vita ed a ricominciare da capo un’esistenza finalmente degna di essere vissuta.

Video, il trailer del film “Safe”

LEGGI ANCHE:

Mezzo dollaro d’argento, Rete 4/ La trama del film con Kieron Moore

© RIPRODUZIONE RISERVATA