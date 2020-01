SAFE/ Trama del film con Jason Statham in onda su Italia 1 (8 gennaio)

Il giorno 8 gennaio 2020 andrà in onda sulla rete televisiva Mediaset Italia 1 alle ore 21.20 il film Safe. Il film, appartenente al genere azione-thriller, sarà quindi trasmesso in prima serata. La pellicola è stata diretta da Boaz Yakin, che in questo caso si è occupato anche di scrivere sia il soggetto che la sceneggiatura. All’interno del cast del film, il ruolo di protagonista è affidato all’attore d’azione inglese Jason Statham, affiancato da altri comprimari come Robert John Burke, James Hong e Chris Sarandon. Le musiche del film sono state composte da Mark Mothersbaugh, mentre la fotografia è stata curata da Stefan Czapsky.

Trama del film Safe

Luke Wright è un ex poliziotto del dipartimento di polizia della città di New York. Luke è abituato ad azioni di pericolo continuo e costante dove le cose possono variare da un momento all’altro. Per questa ragione, ora Luke non è più un tutore dell’ordine, ma per mantenere la propria famiglia decide di partecipare a incontri di arti marziali miste. Un giorno, la mafia russa gli impone di perdere un incontro di seconda categoria, rendendolo partecipe quindi di una gara truccata. Luke però non ci sta e decide di sfidare da solo l’intera organizzazione criminale. La mafia, però, non perdona, e i suoi uomini decidono di uccidere la moglie di Luke per poi spingere quest’ultimo a vivere da fuggitivo, senza una meta sicura dove rifugiarsi. In questo contesto così triste, Luke pensa bene di togliersi la vita, perché stanco di fuggire senza una casa. Proprio nel momento decisivo per lui, incontra Mei, una ragazzina cinese dotata di straordinarie capacità intellettive. La bambina è braccata sia dalla mafia cinese che da quella russa, dal momento che è un piccolo genio. Grazie a lei, Luke riacquista la voglia di vivere e ora ha un motivo per lottare contro i comuni nemici. Seguirà una battaglia senza esclusione di colpi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA