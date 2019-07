Safiria Leccese/ “Lo spirito rinnova la carne e ti fa ringiovanire” (Ciao Darwin 7)

Conduttrice e giornalista Safiria Leccese è nota per la sua visione spirituale della vita

Safiria Leccese non poteva che essere il capitano più azzeccato per la squadra dello Spirito di Ciao Darwin 7, in onda con la replica della quarta puntata nella prima serata di oggi, sabato 6 luglio 2019. A sfidare il volto noto del piccolo schermo un’altra icona d’eccezione, la sua nemesi per molti versi: Tina Cipollari. Lo scontro fra le due caposquadra avviene fin dalle prime battute, anche se la parola viene affidata prima all’opinionista di Uomini e Donne durante la dovuta presentazione. Ed è proprio in base alle parole della Cipollari, a quella tristezza che individua sul volto degli avversari, che la Leccese lancerà il suo primo monito verso tutti coloro che preferiscono i piaceri della forchetta e fra le lenzuola a ben altri valori, legati ad una spiritualità immortale. “Solo lo Spirito, cari colleghi della Carne, rinnova la carne. Solo lo spirito ti fa ringiovanire”, sottolinea sicura che adottare una condotta più elevata possa portare a ben altre soddisfazioni nella vita. Clicca qui per rivedere il video di Safiria Leccese a Ciao Darwin 7

Safiria Leccese a Ciao Darwin 7 capitana contro Tina Cipollari

Safiria Leccese non ha avuto vita facile a Ciao Darwin 7, soprattutto perchè a contrastare la giornalista e la sua squadra dello Spirito c’era Tina Cipollari. La storica opinionista di Uomini e Donne ha spesso rubato la scena alla sua rivale, che di contro ha ricevuto diversi fischi da parte del pubblico presente per via della sua angelica visione della vita. La partecipazione della conduttrice al programma di Canale 5 tra l’altro avviene in un momento molto particolare. Quello stesso anno infatti vince il Premio Solidarietà durante la kermesse di Catanzaro e grazie agli ottimi successi ottenuti con la sua La strada dei miracoli. Un programma che ha fatto un record di ascolti fin dal suo debutto ed anche grazie alla presenza di una padrona di casa che con sapienza è sempre riuscita ad emozionare il pubblico da casa e non solo. Purtroppo la sua battaglia come guida del team dello Spirito non è andata a buon fine, visto che i suoi protetti non sono riusciti a sconfiggere i ben più agguerriti rivali. Prima della conclusione della puntata con l’ago della bilancia a favore della Carne, la Leccese ha affrontato la passerella gomito a gomito con la caposquadra avversaria, mostrando la sua bellezza fisica grazie ad un vestito nero con decori dorati. Una scelta legata al tema Una notte all’Opera selezionato per entrambe le leader della serata.

