È una famiglia allargata quella di Raz Degan, che da giovanissimo ha cominciato a sfilare e complice la sua bellezza, ha lasciato ben presto il suo Paese, Israele, per prestare il volto a campagne pubblicitarie di tutto il mondo. Proprio il suo mestiere lo ha portato in Italia, dove ha conosciuto un successo straordinario. Ma cosa sappiamo di Raz Degan, della sua famiglia, e in particolar modo dei suoi fratelli Sagi e Yanai Degan, ai quali è molto legato? I fratelli di Raz Degan appena menzionati sono nati dall’amore di entrambi i genitori dell’attore, ma non sono gli unici fratelli di sangue del modello e volto della tv originario di Israele.

“Mia madre è americana, mio padre israeliano. Insieme hanno avuto me e altri due maschi” ha raccontato Raz Degan nel 2023 al Corriere della Sera. Raz ha spiegato di avere però anche altri due fratelli: “Mia mamma ha avuto una figlia con un altro uomo e mio padre un figlio con un’altra donna”. In totale, dunque, sono cinque fratelli, ma come ha ammesso lo stesso Raz, non si sono mai trovati tutti e cinque insieme nello stesso momento. “Due vivono a Bali, uno in Israele, mia sorella in Messico” ha spiegato Raz Degan. La sua famiglia allargata, dunque, vede non solamente Sagi e Yanai Degan come suoi fratelli ma anche altri due, nati dal papà e dalla mamma separatamente.

Sagi e Yanai Degan, fratelli di Raz Degan: chi sono? Cosa fanno nella vita

Nati dall’amore della mamma e del papà, Sagi e Yanai Degan sono i fratelli di Raz Degan che condividono con lui entrambi i genitori. I due vivono entrambi a Bali dove lavorano rispettivamente come life-coach e insegnante di yoga. Due lavori che li portano ad essere sempre in costante contatto con la natura quelli dei fratelli di Raz Degan, che dunque come lui amano il contatto con l’ambiente e con la nostra madre terra.