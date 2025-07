Gigi Proietti, chi è la storica compagna di vita Sagitta Alter: dal loro amore sono nate le due figlie Carlotta e Susanna

La vita del compianto Gigi Proietti è stata ricca non solo dal punto di vista artistico ma anche da quello sentimentale, visto che il famoso comico romano ha avuto la fortuna di incontrare Sagitta Alter, la donna che sarebbe poi diventata sua moglie. Un legame forte e autentico e nato nel 1962, che ha portato la coppia a mettere su famiglia, dal loro rapporto sono infatti nate le figlie Susanna e Carlotta. Riguardo alla loro relazione, Gigi Proietti ha confessato i motivi per i quali i due non sono mai realmente andati all’altare: “Non ci siamo mai sposati. All’inizio perché non credevamo nell’istituzione del matrimonio, poi perché ci sembrava superfluo”.

La figlia Carlotta, tracciando un ritratto del padre, qualche anno fa aveva detto su Gigi Proietti: “In casa ci ha fatto sempre ridere tanto: papà regala una battuta dietro l’altra”. Nonostante i tanti impegni di lavoro il comico è sempre stato un padre presente e un vero uomo di famiglia.

Gigi Proietti e il rapporto con le figlie Susanna e Carlotta

Gigi Proietti, uno dei mostri sacri della comicità e dello spettacolo italiano, è riuscito con il tempo a costruirsi una vita di famiglia molto speciale. E con le figlie Carlotta e Susanna il legame è sempre stato di quelli speciali, scherzando sul rapporto tra papà Gigi e mamma Sagitta Alter, la secondogenita ha raccontato:

“Mia madre ormai è rassegnata alla pigrizia di papà. Ma si arrabbia ancora su come veste. Mio padre ad esempio si allaccia la giacca a tre bottoni, dalla prima all’ultima asola. Mamma gliela fa aprire” ha raccontato riguardo alla madre e al padre che non hanno mai perso tempo negli anni e tantomeno la voglia di scherzare.