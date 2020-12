Gigi Proeitti non ha lasciato alle spalle solo una grande carriera di successi ma anche un grande amore, quello di una donna che non ha mai sposato, ma con la quale ha condiviso quasi 60 anni di vita. Lei è Sagitta Alter ed è la compagna dell’attore, la donna che ha vissuto con il 58 anni d’amore tanto da essere etichettata come la roccia della sua vita, un amore vissuto da antichi concubini, come lui stesso amava dire. I due non sono mai arrivati all’altare e se da giovani non lo hanno fatto perché il matrimonio con gli interessava, dopo ci hanno rinunciato perché il loro obiettivo di famiglia unita era comunque raggiunto. E adesso? Sicuramente famigliari e amici sanno bene che Sagitta Alter è la moglie di Gigi Proietti, non lo sarà per la legge e non ufficialmente, ma lo è stata fino al suo ultimo respiro quando lei e le figlie si sono riunite al capezzale del Re di Roma per un ultimo saluto.

Sagitta Alter, compagna di Gigi Proietti: “60 anni insieme senza mai sposarsi”

Sagitta Alter e Gigi Proietti si erano conosciuti a Roma quando lui era uno studente di legge e lei era una bellissima guida turistica svedese, alta e bionda. Il loro amore è nato allora, negli anni ’60, mentre lei faceva la spola tra Roma e la Svezia stando insieme qualche giorno e affrontando poi un lungo periodo di lontananza fino a quando non hanno deciso di vivere insieme per sempre, un amore che è diventato un lusso per via di quello che nel mondo dello spettacolo è un vero e proprio miracolo. Fu proprio Sagitta Alter di mettere un punto alla situazione prendendo un monolocale a Roma in cui Gigi Proietti iniziò a passare le notti fino a quando non ci rimase in pianta stabile. Da allora sono passati 60 anni e l’attore ha trovato nella compagna sempre il suo posto sicuro, il posto dove tornare dopo lunghe tournèe in Italia o periodi passati sul set.



