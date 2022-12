Sagitta Alter, compagna di Gigi Proietti/ La storia d’amore e le nozze mancate

Sagitta Alter, compagna di Gigi Proietti: il primo incontro a Roma

Sagitta Alter è stata la compagna di vita di uno dei grandi maestri dello spettacolo italiano: Gigi Proietti. Ex guida turistica svedese, la donna è sempre stata al fianco dell’attore e, sebbene il matrimonio non sia mai arrivato, hanno costruito passo dopo passo il loro amore e una bellissima famiglia. Erano gli anni ’60 quando la coppia si conobbe, a Roma: lei era nata in Svezia ma era sbarcata nella Capitale per progetti lavorativi, lui era una giovanissima promessa del cinema e dello spettacolo e stava muovendo i suoi primi passi nel mondo che tanta fama gli ha dato.

Com'è morto Gigi Proietti?/ "Da anni era un cardiopatico grave..."

La loro storia d’amore è nata grazie al classico colpo di fulmine: scoccò subito la scintilla, si conobbero e si innamorarono e, sebbene all’inizio lo definirono solamente un “flirt estivo“, alla fine intrecciarono una longeva relazione che li portò poi alla convivenza. Dalla loro relazione sono nate due figlie, Susanna e Carlotta: quest’ultima sarà oggi protagonista nel salotto di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, dove verrà ricordato il grande Gigi Proietti attraverso i racconti e i ricordi della figlia.

Carlotta Proietti, dedica al padre Gigi Proietti per l'anniversario della morte/ "Mi manchi"

Sagitta Alter e Gigi Proietti: il motivo del mancato matrimonio

Sagitta Alter è sempre stata una donna molto riservata. Non ha mai amato le luci dei riflettori e, anche dopo aver incontrato Gigi Proietti che era in procinto di conoscere il grande successo al cinema, in tv e non solo, preferì rimanere nel riserbo e condividere l’amore con il compagno nell’intimità più assoluta. La coppia è stata insieme per tantissimi anni, dal primo giorno in cui si conobbero sino alla morte dell’attore. E, nel corso della loro storia, preferirono rimanere compagni di vita, senza mai sposarsi.

SAGITTA ALTER, CHI È LA COMPAGNA DI GIGI PROIETTI/ "Lui era amore e cuore, nella vita privata e sul palco"

“Non ci tenevamo particolarmente al matrimonio quando eravamo giovani, ma non lo escludiamo. Chissà, magari un giorno ci guarderemo e ci verrà voglia di compiere anche questo passo, anche se il traguardo più bello, quello di costruire una famiglia unita, siamo già riusciti a realizzarlo“: queste le parole di Gigi Proietti in una vecchia intervista, in cui aveva rivelato il motivo delle mancate nozze. Effettivamente l’obiettivo di costruire una famiglia unita dall’amore è stato centrato in pieno. Ed oggi la compagna e le figlie continuano a ricordarlo e raccontarlo con ammirazione e grande affetto.











© RIPRODUZIONE RISERVATA