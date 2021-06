Sagitta Alter, compagna Gigi Proietti/ “Antichi concubini con una famiglia unita”

Sagitta Alter è stata la storica compagna di Gigi Proietti. L’attore romano, scomparso lo scorso 2 novembre 2020, e la ex guida turistica svedese sono stati insieme per quasi 60 anni, senza mai sposarsi. Il primo incontro tra i due risale al 1962 a Roma. Il giovane Gigi era iscritto a giurisprudenza ma iniziava a muovere i primi passi nel teatro.

Sagitta Alter, Susanna e Carlotta, 'moglie' e figlie Gigi Proietti/ "Papà la notte.."

Sagitta Alter faceva la guida turistica nella Capitale. “La nostra vita di coppia era fatta così: lei continuava a fare la spola con la Svezia, pochi giorni passati stando sempre insieme cui seguivano strazianti periodi di lontananza”, diceva Proietti, ricordando gli inizi della loro storia d’amore, come riporta Repubblica. È stata Sagitta a decidere di mettere fine a queste lunghe separazioni, prendendo casa a Roma dove poi Gigi si è trasferito per restare. Lui la definiva la sua “roccia”, il suo “pilastro”.

SAGITTA ALTER, ‘MOGLIE’ GIGI PROIETTI/ Amore diverso da quello delle altre coppie vip

Gigi Proietti e Sagitta Alter “innamorati come il primo giorno”

Gigi Proietti e Sagitta Alter sono rimasti insieme una vita, ma non si sono mai sposati: “Da giovani il matrimonio non ci interessava, e dopo pensavamo che l’obiettivo più importante l’avevamo centrato comunque, una famiglia unita. Siamo antichi concubini”, diceva spesso l’attore romano. La coppia ha avuto due figlie: Susanna e Carlotta, che hanno seguito le orme paterne nel mondo dello spettacolo.

La figlia Carlotta, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, parlando del rapporto dei genitori, ha detto: “Mia madre ormai è rassegnata alla pigrizia di papà. Ma si arrabbia ancora su come veste. Mio padre ad esempio si allaccia la giacca a tre bottoni, dalla prima all’ultima asola. Mamma gliela fa aprire. E iniziano a discutere. Lo fanno tutti i giorni. Per stupidaggini. Tengono vivo il rapporto, in questo modo. Ma si vede che si amano come fosse il primo giorno”.

SAGITTA ALTER, ‘MOGLIE’ GIGI PROIETTI/ “Ecco com’era la nostra vita di coppia”

© RIPRODUZIONE RISERVATA