Sagitta Alter, moglie Gigi Proietti/ 57 anni d’amore e 2 figli

Sagitta Alter è la moglie di Gigi Proietti, l’attore e regista protagonista della puntata di Techetechetè in onda sabato 22 maggio 2020 su Raiuno. Un amore improntate quello tra Sagitta e Gigi che sono legati da ben 57 anni molto prima che l’attore diventasse una celebrità nel mondo dello spettacolo. Il primo incontro tra i due c’è stato quando Proietti aveva soli 22 anni e stava muovendo i primi passi nel mondo della recitazione inconsapevole che sarebbe diventato uno dei maestri del cinema e del teatro italiano. Nonostante le difficoltà, la gavetta e le porte in faccia, Proietti non ha rinunciato all’amore della sua vita: Sagitta. La coppia, infatti, non ha mai vissuto un momento di crisi, neppure quando Proietti ha sfondato nel mondo della recitazione diventando uno dei personaggi di spicco della comicità romana (e non solo). 57 anni d’amore da cui sono nate anche due splendide figlie: Carlotta e Susanna. In pochi però sanno che, nonostante tantissimi anni d’amore, la coppia non si è mai voluto sposare.

Chi è Sagitta Alter, compagna di Gigi Proietti

Ma chi è Sagitta Alter? Conosciuta per essere la moglie di Gigi Proietti, la donna è un’ex guida turistica svedese molto schiva e riservata. La coppia, infatti, nonostante la fama e la popolarità dell’attore e regista non si è mai esposta più di tanto evitando i riflettori e le telecamere. Discreti e riservati, Gigi e Sagitta hanno sempre protetto il loro amore e le due figlie da occhi indiscreti, ma anche da programmi e talk show televisivi. Un amore che prosegue a gonfie vele ancora oggi come ha raccontato la figlia Carlotta, durante un’intervista rilasciata alla stampa. La figlia di Proietti parlando dell’affinità e complicità tra i suoi genitori ha rivelato: “litigano tutti i giorni, ma per stupidaggini. Sono battibecchi che tengono vivo il rapporto. Ma si vede che si amano come fosse il primo giorno“.



