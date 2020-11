Sagitta Alter, moglie Gigi Proietti/ 60 anni d’amore senza pause di riflessione

Quella vissuta da Sagitta Alter e Gigi Proietti è stata una lunga e bellissima storia d’amore, simile a quelle protagoniste di tanti vecchi film e che oggi vengono sognate da tante persone romantiche. 60 anni di vita insieme, coronati dalla nascita di due figlie, Carlotta e Susanna, a cui Sagitta e Proietti hanno dedicato la propria vita. Un amore nato quando Proietti aveva solo 22 anni e in cui in pochi avrebbero scommesso. Eppure, quella bellissima ragazza svedese che lavorava come guida turistica nella Città Eterna conquistò il cuore di colui che sarebbe diventato il re del teatro italiano. Schiva, riservata e sempre presente accanto al marito che ha sostenuto in tutte le sue scelte professionali. Un amore che non è mai stato coronato dal matrimonio. “Siamo antichi concubini”, diceva Proietti che non considerava il matrimonio una semplicità formalità avendo trovato nella nascita delle figlie il traguardo più importante.

SAGITTA ALTER, UNA VITA ACCANTO A GIGI PROIETTI

Un grande amore quello tra Sagitta Alter e Gigi Proietti che ha saputo superare anche la lontananza senza mai affrontare un periodo di crisi. “La nostra vita di coppia era fatta così: lei continuava a fare la spola con la Svezia, pochi giorni passati stando sempre insieme cui seguivano strazianti periodi di lontananza”, raccontava Proietti ricordando gli inizi della sua favola d’amore. Mai una crisi, mai una pausa di riflessione. “Quelle pause forzate avrebbero fatto impazzire chiunque, perché per quanto ci si possa voler bene, mettevano a dura prova la resistenza e la sopportazione di entrambi. Si attende per un mese l’arrivo dell’altro e si sta appiccicati per una settimana. Ma la separazione è dietro l’angolo”, aggiungeva ancora Proietti come ricorda La Repubblica.



© RIPRODUZIONE RISERVATA