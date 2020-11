Sagitta Alter, moglie Gigi Proietti/ Al suo fianco per 50 anni, lui: “La mia roccia”

Dietro un grande uomo c’è sempre una grande donna, alcuni sono pronti a dire al fianco, ed è questo che ne è stato di Sagitta Alter, la donna che ormai da cinquanta anni cammina insieme a Gigi Proietti o, meglio, camminava, visto che l’attore romano questa mattina è morto a 80 anni. Artista poliedrico, attore, showman, Gigi Proietti può vantarsi di avere una longeva storia d’amore con la sua amata moglie, la donna che ha conosciuto quando ancora era ragazzo, quando nel 1962, in una calda estate romana, e si esibiva cantando nei night e nei locali della Capitale. Lei non aveva niente a che fare con il mondo della musica e della notte, era una una guida turistica svedese pronta a tornare nel suo Paese almeno fino a che non ha incontrato Proietti perdendo la testa per lui e decidendo di rimanere nel nostro Paese.

Da allora sono passati quasi sessanta anni e il rapporto tra Sagitta Alter e Gigi Proietti non è mai andato incontro a crisi o pause di riflessioni, ma nonostante questo non hanno mai piegato la testa al matrimonio. I due non ne sentono il bisogno e continuano da anni ad armarsi liberi e felici. Dal loro rapporto sono nate due figlie, Carlotta e Susanna, che li hanno resi una famiglia perfetti. Ma chi è Sagitta Alter? Di lei si sa davvero molto poco se non il fatto che era una guida turistica, è svedese, e ha perso la testa per l’attore italiano ormai sessanta anni fa. Ad alzare il velo sulla sua vita casalinga è stata una delle due figlie avute da Proietti, Carlotta, che ha raccontato di un’educazione davvero molto severa. Sarà questo rigore a permetterle di rimanere al fianco di un uomo impegnato come Gigi Proietti sempre circondato da belle donne e spesso fuori casa per lavorare sul set o nei teatri di tutto il Paese?



