Sagittario, capricorno, acquario e pesci: oroscopo Paolo Fox 3 gennaio da I fatti Vostri/ Tensioni per…

Sagittario, capricorno, acquario e pesci, oroscopo Paolo Fox 3 gennaio 2024: cosa prevedono le stelle

Appartenete al segno del sagittario, capricorno, acquario o pesci e siete curiosi di scoprire cosa prevedono per voi le stelle in questo mercoledì 3 gennaio 2024? A svelarlo è Paolo Fox che, puntuale come ogni giorno, nello spazio dedicato all’oroscopo all’interno della puntata de I Fatti vostri, ha svelato la classifica dei segni assegnando delle stelline in base al periodo che sta attraversando, nello specifico, ogni segno. Buone notizie per il Capricorno che si piazza al quarto posto della classifica mentre il sagittario deve accontentarsi della sesta posizione.

Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione: oroscopo Paolo Fox 3 gennaio da I Fatti Vostri/ Recupero per...

Ancora più in basso troviamo l’acquario in decima posizione e i pesci che occupano l’ultimo gradino della classifica ma cosa prevedono nel dettaglio le stelle? Andiamo a scoprire tutte le previsioni.

Sagittario e capricorno, oroscopo Paolo Fox 3 gennaio 2024: ottimismo per…

Secondo le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox del 3 gennaio 2024, i nati sotto il segno del Sagittario non possono che essere ottimisti e questo ottimismo è contagioso. Siete capaci di dare agli altri una grande forza. Anche voi, come molti altri segni zodiacali, dovreste circondarvi di persone positive.

Ariete, toro, gemelli e cancro: oroscopo Paolo Fox 3 gennaio da I Fatti Vostri/ Attenzione ai soldi per...

I nati sotto il segno del capricorno rappresentano i saggi dell’oroscopo, a volte anche i grillo parlanti perché capita che diciate delle cose in modo ripetitivo soprattutto quando pensate di avere ragione. Attenzione perché gli altri potrebbero trovarvi un po’ intolleranti mai a voi degli altri non importa perché meno consigli ascoltate meglio è. Entro maggio, se avete un progetto, tutto si dovrebbe sbloccare.

Acquario e Pesci oroscopo Paolo Fox 3 gennaio 2024: piccole tensioni…

Stando alle previsioni dell‘oroscopo di Paolo Fox del 3 gennaio 2024, per i nati sotto il segno dei Pesci, solo gli inizi di gennaio sono da tenere sotto controllo. Poi il cielo promette un grande recupero. Presto le tensioni spariranno ed è per questo che non bisogna riversare preoccupazioni in amore perché si rischia di sbandare.

Capricorno, Acquario e Pesci: oroscopo Paolo Fox settimanale dal 2 al 7 gennaio 2023/ Lavoro, salute e amore

Infine, i nati sotto il segno dell’acquario devono fare i conti con delle piccole tensioni legate a dei progetti partiti in modo strano. Se da settembre avete cominciato qualcosa che non vi piace, con ogni probabilità, presto ne uscirete che sia una storia d’amore o un progetto di lavoro. Ci sono giornate in cui siete più tormentati come quelle di oggi.











© RIPRODUZIONE RISERVATA