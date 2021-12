Sagittario, Oroscopo 2022 di Paolo Fox/ Da Maria De Filippi a Nino Frassica, previsioni nuovo anno

Oroscopo Paolo Fox 2022: che anno sarà per il Sagittario in amore, salute e lavoro?

L’oroscopo Paolo Fox 2022 si occupa del segno del Sagittario nelle previsioni per il nuovo anno. Il quesito che intriga i nati sotto questo segno è il seguente: che anno sarà, secondo le stelle, per l’amore, la salute e il lavoro del Sagittario? Iniziamo dall’amore: l’oroscopo Paolo Fox 2022 dice che è in corso una sorta di taglio con il passato. Una buona sensualità arriva dopo la metà di gennaio, mentre alle coppie in crisi suggerisce di chiarire entro e non oltre il mese di maggio. Un mese che può portare grandi novità per i cuori solitari, mentre le coppie più fresche, quelle sposate da poco, rischiano di cominciare il nuovo anno con qualche fardello di troppo, anche di tipo economico. Chi è ancora innamorato del proprio partner dovrà fare molta attenzione a non inasprire i rapporti nei momenti più difficili dell’anno, perché arriveranno. Alle coppie separate: occhio alle dispute economiche.

Capitolo lavoro: la seconda metà del 2022 sarà portatrice di novità davvero interessanti. Una sorta di assaggio in vista di un 2023 che potrebbe portare a compimento vari progetti. L’oroscopo Paolo Fox 2022 sostiene che per il Sagittario saranno mesi di rivalsa, soprattutto per chi in passato si è sentito poco considerato. Il consiglio è di sfruttare la propria carica energetica ai colloqui. Per quanto riguarda la salute, le articolazioni sono un punto debole. Ma attenzione a non appesantire il fegato e a non chiedere troppo da se stessi. L’anno appena passato è stato ricco di distrazioni e diversi incidenti di percorso. Meglio non distrarsi, soprattutto il 25 e il 26 di aprile.

Sagittario, lo scorso anno l’oroscopo Paolo Fox ha azzeccato le previsioni?

Diamo ora uno sguardo ad alcuni vip nati sotto questo segno, per capire come hanno trascorso il loro ultimo anno e se è stato in linea con le previsioni oroscopo Paolo Fox. Pescando dal mondo dello spettacolo come non menzionare Maria De Filippi, ormai un pilastro di Mediaset. L’oroscopo aveva previsto un anno soddisfacente, soprattutto grazie all’ottimismo che contraddistingue questo segno. Non è un caso che trasmissioni della De Filippi siano tra le più longeve e questo perché la conduttrice mette amore e passione in qualsiasi cosa faccia. Riconfermarsi nel 2022 sarebbe una grande vittoria a livello personale, magari con un piccolo balzo in avanti amore, non proprio spumeggiante nel 2021, come indicato da Paolo Fox.

Tra gli altri vip nati sotto il segno del Sagittario, c’è anche l’attore Nino Frassica. 71 anni e non sentirli, con la sua grande energia si appresta a vivere un 2022 da protagonista, soprattutto per quanto riguarda gli appuntamenti con la sua band. Tutto in linea con le previsioni, l’oroscopo infatti sosteneva che il Sagittario avrebbe cominciato a costruire interessanti progetti. E’ solo l’inizio?



