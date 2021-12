Sagittario, oroscopo 2022 di Paolo Fox/ Lavoro, amore, salute: nuove chance in amore, mentre il lavoro…

Sagittario: che anno sarà secondo quanto raccontato dall’oroscopo Paolo Fox 2022?

Il segno del Sagittario vivrà un 2022 avvincente come racconta l’oroscopo Paolo Fox 2022 su DiPiù Tv. Da maggio si rifiuterà ogni tipo di compromesso, con la voglia di puntare solo a cosa piace realmente e a cosa si vuole. Ci si sentirà maggiormente idealista e sognatore, questo sicuramente rende affascinanti verso l’altro sesso. I single potrebbero vivere l’anno del vero amore, quello dove si conquisterà qualcuno. Ci saranno anche delle possibili esperienze in grado di travolgere il segno stesso sotto diversi punti di vista. Agosto sarà il mese nel quale si proverà a realizzare i propri sogni. Attenzione anche a guardare come negativa una separazione perché non è da escludere che da questa possa nascere qualcosa di maggiormente importante e cioè la libertà a cui il segno aspira da sempre. A novembre il segno potrà godere di un’ottima spinta grazie alla presenza di diversi pianeti in orbita positiva. La rivista ci dice anche che tra i vip di questi segni ci sono Nino Frassica e Maria De Filippi.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 27 dicembre 2021/ Previsioni Leone, Sagittario e Ariete…

Lavoro, oroscopo 2022 di Paolo Fox: grande voglia di rivalsa

Ora soffermiamoci sul campo del lavoro seguendo sempre l’oroscopo Paolo Fox 2022 per il segno del Sagittario. Dalla seconda metà del nuovo anno ci sarà la possibilità di vivere una svolta. Il giorno 10 di maggio segnerà un ingresso favorevole da parte di Giove, anche se il bello dovrà ancora venire con questo anno che sarà da antipasto per un 2023 che sarà straordinario. Tra un anno infatti Giove porterà ad agire mentre Saturno permetterà di cancellare le cose inutili. Già da ora però si potrebbe iniziare a cancellare qualcuno che non è più positivo per la vita. Si lavora per fare dei progetti per il futuro, da subito infatti saranno diversi i motivi per capire che le conferme in ballo sono più vicine. Ci sarà grande voglia di rivalsa da mettere in scena dopo un paio d’anni non così semplici. Qualcuno potrebbe improvvisamente aprire una vertenza oppure chiedere un risarcimento con la possibilità anche di ottenere dei soldi che sarebbero meritati.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 26 dicembre 2021/ Leone, Sagittario e Ariete: amore e salute

Amore, cosa svela l’oroscopo 2022 di Paolo Fox? Nuove chance quest’anno

L’oroscopo Paolo Fox 2022 ci dice che sarà positivo in amore per il segno del Sagittario. Il segno è un sognatore, uno che idealizza e che quindi anche per questo motivo riesce a conquistare. Chi invece è solo da tanto tempo si può preparare perché questo potrebbe essere il periodo giusto per conoscere qualcuno di importante pronto a diventare l’altra metà della mela. Alcune esperienze saranno utili anche per il proseguo della vita sentimentale e non solo. Luglio sarà un periodo molto interessante per gli incontri con la possibilità di guadagnarsi un nuovo inizio, delle nuove possibilità. C’è voglia di rimettersi in gioco, anche perché i blocchi del passato sembrano essere definitivamente rimasti alle spalle. Si lavora per tagliare col passato, con legami che alla fine si fanno solamente deleteri e non in grado di far crescere a livello personale. Chi è già fidanzato con il partner potrebbe regalarsi importanti scelte verso un futuro da considerarsi roseo.

Oroscopo Paolo Fox 2022/ Scorpione, Bilancia e Sagittario: amore, lavoro, salute

Salute, oroscopo Paolo Fox 2022: attenzione a Giove

Nel campo della salute il Sagittario, come ci avvisa l’oroscopo Paolo Fox 2022, dovrà fare attenzione soprattutto a Giove. Questi inizierà a essere dissonante già da febbraio, ma nonostante questo non riuscirà a rompere la volontà di prendersi cura di sé stessi. I tanti impegni potrebbero portare a stancarsi troppo col rischio di trovarsi di fronte a un calo fisico. Nonostante sia importante coltivare i propri impegni, rimane anche più importante cercare di trovare i giusti tempi per fermarsi a riprendere fiato. Questo è importante anche per rimanere lucidi quando è necessario agire. L’ansia poi va combattuta perché è causa di numerosi dolori. Proprio per questo si deve cercare un nuovo equilibrio psicofisico. A marzo si potrebbe trovare la giusta definizione a un fastidio fisico che ormai si porta dietro da molto tempo. Certo serve anche l’aiuto di chi si ha di fianco. Piccoli consigli: attenzione alle articolazioni e ad appesantire il fegato.



© RIPRODUZIONE RISERVATA