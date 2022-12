Sagittario, oroscopo 2023 di Branko/ Amore, lavoro, salute: Saturno contro

Sagittario, oroscopo 2023 di Branko: previsioni per il nuovo anno

Il passaggio di Saturno al segno dei Pesci, dopo una lunga permanenza in Acquario, è un avvenimento cruciale per questo segno, sottolinea l’oroscopo Branko 2023 del Sagittario, in quanto tende a eliminare tutto ciò che non è di aiuto alla crescita personale, tagliando i rami secchi. Si sofferma sul piano della famiglia ed è questo l’ambito più sotto pressione. Soddisfazioni prfessionali in primavera e una Venere ottima per l’amore rincuoreranno dalle fatiche di avere Saturno contro.

Amore, oroscopo 2023 di Branko: Saturno mette alla prova il Sagittario

L’anno si apre con Venere in Acquario, un segno amico che fa sì che tu possa esprimere la tua proverbiale socievolezza, ma attenzione perché in febbraio si trasferisce in Pesci accanto a Nettuno, il pianeta delle illusioni: sono in arrivo possibili gelosie ingiustificate, non cadere nella trappola! Saturno mette alla prova l’ambito familiare, forse con qualche persona più fragile a cui prestare più attenzione oppure con delle dispute genitori/figli, ma Venere promette esperienze eccezionali durante l’estate, grazie all’ingresso in Leone già da giugno. Questo lungo transito promette di proteggere il vostro amore anche dai dispetti di Marte e Mercurio, quest’ultimo particolarmente pettegolo. Oltre a Venere, avrai Giove in ottimo aspetto dall’inizio dell’anno: i pianeti saranno particolarmente vivaci i primi dieci giorni di luglio, in cui l’oroscopo Branko 2023 del Sagittario consiglia di viaggiare e provare esperienze esotiche.

Lavoro, Oroscopo 2023 di Branko: avanzamenti per il Sagittario

Opportunità e avanzamenti di carriera si prospetteranno già dal mese di aprile, per essere concretizzati in maggio, quando Giove e Mercurio in sinergia vi spingono a concretizzare le proposte di Urano. L’impegno e la costanza ti consentiranno di ottenere ottimi risultati, a dispetto di Saturno contro, il quale però è sempre obiettivo nel premiare il merito. In giugno, Venere proverà a offrirti orizzonti lontani: per qualcuno si può prospettare un trasferimento all’estero o anche soltanto un viaggio culturalmente interessante. Attenzione a Marte, in luglio e agosto, che si presenta bellicoso e può portarti a scontri con l’autorità o la concorrenza. Il pianeta deporrà le armi in settembre e ottobre sarà molto buono per il lavoro e gli affari, grazie a Mercurio che smette di essere pettegolo e ti affianca nei contatti e negli scambi. Non solo! A novembre sarà direttamente nel tuo segno, indica l’oroscopo Branko 2023 del Sagittario, e ti gratificherà con bonus natalizi e altri regali in dicembre: raccoglierai i frutti dell’intenso lavoro fatto durante l’anno.

Salute: cosa prevede l’oroscopo 2023 di Branko per il Cancro?

La tua resistenza fisica e psicologica è duramente messa alla prova da Marte in Gemelli, che si trascina dal 2022, ricorda l’oroscopo Branko 2023 del Sagittario, ma finalmente il 25 di marzo sarai libero dal suo giogo! Per te significherà un’ottima ripresa che culminerà in giugno, facendoti trascorrere un’estate energica e baciata dall’eros. Attenzione soltanto ai cambi di Luna che vanno da settembre a dicembre e a una parentesi di Marte nuovamente ostile a fine luglio: cerca di non stancarti troppo in questi periodi e di riguardarti il più possibile, ma non avrai più la pesantezza che, obiettivamente, hai dovuto subire per tutto l’anno precedente.











