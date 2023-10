Sagrada Familia verso fine dei lavori/ Manca solo la torre di Gesù alta 172 metri

La Sagrada Familia, simbolo di Barcellona e fra le Chiese più belle al mondo, sta per entrare nella sua fase conclusiva di costruzione. Entro il 2026, quindi fra poco più di due anni, sarà definitivamente terminata. L’imponente opera architettonica progettata principalmente dall’architetto Gaudì, fu cominciata nel 1882, e dopo 144 anni dovrebbe essere quindi terminata con il completamento della sesta ed ultima torre centrale. Quasi un secolo e mezzo di lavoro per quella che è considerata una delle chiese più belle esistenti al mondo, visitata da milioni di turisti ogni anno.

Come spiegato da Fanpage, negli ultimi giorni è stata posizionata sulla torre dedicata all’Evangelista Matteo l’ultima scultura mancante, ed inoltre è stata ultimata anche la torre dedicata a Giovanni Evangelista, con la posa di un’altra statua dalla forma di aquila. Per celebrare questo grande evento, la Sagrada Familia ha fatto sapere che il 12 novembre prossimo si terrà una messa inaugurale nella cattedrale, e nell’occasione verranno illuminate le quattro torri dedicate ai quattro evangelisti, fra cui le ultime due completate. La Sagrada Famiglia, pur non essendo ancora completata, è stata consacrata nel 2010 da Papa Benedetto XVI, ed è nel contempo Patrimonio dell’Umanità Unesco.

SAGRADA FAMILIA VERSO FINE DEI LAVORI: ELIMINATE 12 TORRI RISPETTO AL LAVORO ORIGINALE

Rispetto al disegno originale la sua progettazione è stata decisamente rivista, visto che inizialmente erano previste ben 18 torri contro le sei del progetto finale, e dovevano simboleggiare i 12 apostoli più i quattro evangelisti quindi la Vergine Maria e Gesù: le prime 12 sono state eliminate.

Ad oggi manca solo la torre di Gesù Cristo che sarà alta 172 metri, e che completerà appunto il grande progetto: sarà di fatto imponente, come il resto della Sagrada Familia, e prevederà sulla punta una croce. Quando l’opera di Barcellona sarà completata diverrà l’edificio di culto più alto al mondo con i suoi quasi 200 metri: non ci resta che attendere con pazienza il 2026.

