SAHIN VURAL, CHI E’ RASHID DI TERRA AMARA/ “Vita non facile, interrotto gli studi per dare una mano famiglia”

Verissimo, Sahin Vural confessa: “Vita non facile ho dovuto dare una mano alla mia famiglia”

Sahin Vural, il noto Rashid di Terra Amara, è stato ospite di Verissimo nella puntata di oggi, sabato 3 febbraio. Il giovane attore ha concesso una breve chiacchierata con Silvia Toffanin ha rivelato di non aver avuto una vita facile. Ha 11 fratelli di cui è il quarto ed il primo maschio, e per questo ha dovuto fare dei sacrifici: “Ho interrotto gli studi per sei anni per dare una mano a mio papà. Io sono il più grande dei maschi e quindi sapevo che avrei dovuto dare una mano. Ho interrotto gli studi ma poi lo ho ripresi e mi sono laureato ed adesso sto continuando”

Polen Emre, chi è Fadik di Terra Amara/ Ha vinto il Premio Golden Caretta come Miglior attrice

Sposato da anni ha quattro figli ma purtroppo adesso sta attraversando un momento di crisi con sua moglie. Ha rivelato di essersi sposato troppo giovane, (ha infatti un figlio di già 15 anni nonostante lui sia parecchio giovane) e forse ha bruciato le tappe. “Sono un uomo che riserva molte soprese” ha concluso infine Sahin Vural, Rashid di Terra Amara.

(Agg di Liliana Morreale)

Terra amara/ Anticipazioni puntata 30 gennaio 2024: Lutfiye ha un malore!

Sahin Vural, il Rashid di Terra Amara, ospite a Verissimo

L’onda del successo di Terra Amara è inarrestabile. Anche questa settimana Silvia Toffanin nella puntata di Verissimo, il programma di interviste campione d’ascolti di Canale 5, è pronta ad incontrare alcuni volti noti della soap turca dei record. Ospite della puntata di sabato 3 febbraio 2024 Sahin Vural, l’attore che presta il volto al personaggio di Rashid in Terra Amara. Una presenza molto gradita ed attesa dal pubblico italiano che in questi mesi si è affezionato al personaggio della soap turca ideata da Murat Saraçoğlu. Ma chi è Sahin Vural? Conosciamolo meglio!

Terra Amara, anticipazioni domenica 28 gennaio/ Che fine ha fatto Adnan? Il giovane è scomparso nel nulla

Classe 1986, Sahin Vural è nato l’8 agosto ad Adana, quinta città turca in termini di popolazione, capoluogo della provincia omonima. L’attore ha 38 anni e sin da ragazzino sognava di lavorare nel mondo della recitazione. Tra il 2011 e 2013 ha studiato recitazione a Istanbul, anche se ad un certo punto ha dovuto fermarsi per motivi di famiglia.

Chi è Sahin Vural, il Rashid di Terra Amara

Sahin Vural, il Rashid di Terra Amara, prima di arrivare al grandissimo successo grazie alla telenovela turca ha recitato in diversi film. L’attore turco, infatti, ha partecipato a diversi progetti televisivi di discreto successo in Turchia. Tra i vari titoli segnaliamo: Müslüm, The Shadow Team e Nefes Nefese. La svolta della vita e la consacrazione però è arrivata con il ruolo di Rashid nella soap opera Terra Amara diventata un fenomeno internazionale. Nella soap interpreta il personaggio di Rashid, un orfano che si ritrovò a lavorare nella tenuta di Yaman quando era l’uomo di Hatip Ağa.

Passando alla vita privata, l’attore turco è molto riservato e discreto. Al momento non è dato sapere se ha una fidanzato o è sposato. Chissà che durante l’intervista a Verissimo non possa rivelare qualche dettaglio sulla sua vita privata e sentimentale per la gioia delle tantissime fan italiane!











© RIPRODUZIONE RISERVATA