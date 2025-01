IL BURQA E IL SERVIZIO DI FUORI DAL CORO A DIARIO DEL GIORNO

Saif Eddine Abouabid si scaglia contro Fuori dal Coro durante il suo intervento a Diario del giorno, nello spazio dedicato alla discussione della proposta della Lega di vietare il velo negli edifici pubblici, in particolare nelle scuole. L’attacco non è piaciuto alla conduttrice Sabrina Scampini, con cui ne è scaturito uno scontro verbale in diretta. Tutto è nato dalla messa in onda di un servizio sull’uso da parte delle donne del burqa in Italia, un estratto di un’inchiesta realizzata dai colleghi di Fuori dal Coro sul rischio di islamizzazione in Italia, e più in generale in Europa, con alcune testimonianze riguardo il ruolo della donna nella cultura islamica.

Dopo la messa in onda, quando è stato chiamato in causa, per chiarire se il burqa è un atto di sottomissione, il portavoce della comunità islamica di Saronno ha dichiarato: “Il burqa non rientra neanche nella concezione islamica della donna. Ribadisco a Iezzi e alla Lega che se la legge serve a contrastare il burqa, sono il primo a controfirmarla, ma gli chiedo di girare l’Italia e gli chiedo di trovare una donna che abbia il burqa in Italia. Non esiste, siete su una altro pianeta, con proposte folli e robe che servono solo dal punto di vista propagandistico“.

SABRINA SCAMPINI SBOTTA CONTRO SAIF EDDINE ABOUABID

A questo punto, Saif Eddine Abouabid ha attaccato Diario del giorno per la messa in onda di uno stralcio dell’inchiesta giornalistica di Fuori dal Coro. “Questa è una trasmissione seria, tu sei un conduttrice seria. La prossima volta che lanciate un servizio propagandistico diffamatorio come quello di Fuori dal coro di Giordano, me lo dite, perché io qui non vengo“.

Immediata la replica di Sabrina Scampini: “Scusi, ma lei è ospite qui, io non la informo. Mi scusi, ma lei non può decidere che servizi noi facciamo o non facciamo. Se lei mi chiede prima che servizi ci sono, verrà informato, ma non dobbiamo noi dirle che servizi ci sono, perché lei non ce l’ha chiesto“. La conduttrice si è fatta particolarmente dura: “Ora sta facendo uno show che qui non è gradito, perché noi invece facciamo vedere un servizio e con i nostri ospiti discutiamo che cosa sia giusto e che cosa è sbagliato“, ha concluso Scampini.