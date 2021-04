Sailor Moon Eternal arriva su Netflix/ Video, teaser svela data di uscita del film

Per la gioia dei fan di Sailor Moon in estate arriverà ufficialmente il film Sailor Moon Eternal direttamente sulla piattaforma Netflix. Un teaser trailer ha svelato in queste ore quale sarà la data ufficiale a partire dalla quale l’amata combattente vestita alla marinara sarà disponibile per la visione della pellicola sulla famosa piattaforma di streaming. Il film arriverà il prossimo 3 giugno e sarà diviso in due parti: la prima è uscita l’8 gennaio scorso mentre la seconda l’11 febbraio in Giappone. La trama di Sailor Moon Eternal si basa su una eclissi di Sole improvvisa nel mese di aprile che avviene in concomitanza con l’arrivo di un misterioso gruppo noto come Dead Moon Circus. Il suo intento è quello di recuperare il cristallo d’argento al fine di poter governare l’universo.

Chibiusa potrebbe rappresentare la chiave per sconfiggere il nemico così come la sua amicizia con Helios, un Pegaso alla ricerca di due fanciulle prescelte che gli daranno una mano a rompere il sigillo del cristallo d’oro.

SAILOR MOON ETERNAL SU NETFLIX: DATA UFFICIALE

Sailor Moon Eternal rappresenta il sequel della serie animata Pretty Guardian Sailor Moon Crystal, che altro non è che l’adattamento televisivo del celebre manga di Naoko Takeuchi. Il teaser trailer del film di Sailor Moon disponibile dal prossimo 3 giugno sarà disponibile in 40 paesi dove il servizio Netflix è attivo. “Siamo venuti fin qui per annunciarvi un nuovo film in nome della Luna: Pretty Guardian Sailor Moon Eternal – The Movie è in arrivo su Netflix”, recita il promo. Nel cast troviamo Yoshitsugu Matsuoka (Pegasus / Helios), Nanao (la regina Nehellenia), Yuko Hara (JunJun), Reina Ueda (CereCere), Sumire Morohoshi (PallaPalla), Rie Takahashi (VesVes), Shouta Aoi (Fish Eye), Satoshi Hino (Tiger’s Eye) e Toshiyuki Toyonaga (Hawk’s Eye). A proposito di Sailor Moon, nel nostro Paese il manga originale di Naoko Takeuchi è pubblicato da Edizioni Star Comics che lo ha recentemente proposto in una nuova edizione riveduta e corretta, la Eternal Edition.

