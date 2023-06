Sainato choc su Helena all’Isola: “Fidanzata con Carlo Motta? Lei ama un altro”/ “Pensa ancora all’ex!”

Gian Maria Sainato lancia il gossip su Helena Prestes: “Carlo Motta? Lei ama un altro!”

Gian Maria Sainato lancia il gossip su Helena Prestes. Lo fa in diretta all’Isola dei Famosi, alla fine della puntata del 5 giugno e dopo la proposta di fidanzamento che la modella ha ricevuto da Carlo Motta. “L’anello è preso dalle patatine!”, tuona subito Sainato, che annuncia dunque di avere un gossip su Helena e l’amore.

“Helena, quando eravamo sull’isola di Sant’Elena, mi ha detto che conosce questo ragazzo di tre mesi e invece è innamorata di un altro!” In studio c’è chi rimane di stucco a questa rivelazione, mentre Sainato continua: “Lei è innamorata di un suo ex con cui è stata per otto anni!”

In effetti Helena Prestes ha già parlato di questo suo ex durante uno sfogo in lacrime avuto all’Isola dei Famosi. In quell’occasione ha dichiarato: “L’ho lasciato due anni fa, perché ha fatto un bambino con un’altra. Non so perché ho pensato al mio primo amore, forse perché ieri ho parlato di una persona che frequento che dice che mi ama, io non riesco a lasciarmi andare perché di fatto sento che è molto recente nel mio subconscio la mia storia di otto anni con questa persona che ho lasciato.”

A prendere le parti di Helena Prestes in studio è però Corinne Clery. L’attrice svela che quello della modella per l’ex è un sentimento che appartiene al passato: “È rimasta molto male perché il suo ex fidanzato ha avuto una bambina, lei ci è rimasta male ma adesso ha solo Carlo in testa, – così attacca Sainato – non è come dice Gianmaria, sta dicendo delle sciocchezze, non sa più che fare!”











