Sainato contro Helena, lite all’Isola: “Hai un controllo ossessivo del cibo”/ Lei scossa: “Mi ha ucciso!”

Lite tra Gian Maria Sainato e Helena Prestes all’Isola dei Famosi 2023: cos’è successo

Prima che l‘Isola di Sant’Elena sia chiusa per sempre, cosa che avverrà durante la diretta de l’Isola dei Famosi 2023 del 29 maggio, Helena Prestes e Gian Maria Sainato la movimentano con una nuova lite. Uno scontro che nasce con lo zampino dello Spirito dell’Isola, che dà la possibilità ai due naufraghi esiliati di essere sinceri fino alla fine l’uno con l’altro. Helena prende allora per prima la parola, svelando a Gian Maria con l’ha ferita: “Mi hai detto una frase che mi ha fatto un male boia, mi hai detto hai problema con il cibo, mi hanno avvisato tutti gli altri”.

Sainato non fa marcia indietro, anzi conferma le accuse di Helena: “È vero quello che gli altri naufraghi mi avevano detto, hai un controllo ossessivo del conteggio del cibo.” Così le chiede: “Perché fai finta di essere generosa? Mi dai del cibo per poi riprendertelo subito?”

Sainato contro Helena Prestes: “Vuoi primeggiare su tutto, non sei generosa”

Le accuse di Gian Maria non si fermano qui. Il naufrago critica Helena anche per il suo voler “primeggiare su tutto, hai primeggiato anche adesso che ho trovato io la lettera da leggere. Se volevi essere generosa con me non dovevi conteggiare al milligrammo i chicchi di riso. Non sei generosa”. Toccata da queste accuse, Helena si sfoga poi in solitudine, davanti alle telecamere dell’Isola.

“Mi ha detto che avevano ragione loro, mi ha proprio ucciso, che io voglio fare tutto, che recito”, le parole della modella. Poi ha continuato contro Sainato: “Sei ingrato, hai parlato male, mi sto pentendo di averti regalato del cibo”. Helena ha quindi messo fine al litigio dicendogli: “Non la penso così, però rispetto la tua opinione”.

