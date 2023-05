Sainato smaschera i naufraghi all’Isola: “Vogliono fuori Noise e Mazzoli”/ “Non hanno il coraggio di…”

Gian Maria Sainato rivela le confessioni dei naufraghi dell’Isola su Noise e Mazzoli: “Li vogliono fuori perché…”

Non sono giorni facili per Gian Maria Sainato all’Isola dei Famosi 2023. Dopo l’accesa lite avuta con Marco Mazzoli, il naufrago si è sfogato con Helena Prestes, facendole anche una rivelazione molto scottante. Secondo Gianmaria, altri naufraghi avrebbero in progetto di far fuori dal gioco Mazzoli e Noise, in quanto troppo protagonisti in puntata.

Questo lo sfogo di Sainato, come riportato da Biccy: “A me piacerebbe che le persone prendessero le mie difese. Mi hanno preso di mira e nessuno degli altri si schiera. Però sono falsi perché quando Marco e Paolo non ci sono dicono altre cose alle spalle. Mi hanno detto ‘non vediamo l’ora che loro due vanno via perché altrimenti in puntata si parla solo di loro e non di noi’. Questa cosa me l’hanno detta. Perché la dicono a me e non hanno il coraggio di dirla a loro? Poi davanti a loro due invece ridono alle battute e alle cose che dicono quando mi prendono in giro“.

Gian Maria Sainato contro Andrea Lo Cicero, Helena riporta tutto

Per Helena, Gian Maria potrebbe trovare appoggio in Andrea Lo Cicero, motivo per il quale gli ha consigliato di parlare con lui e tentare di creare un’amicizia. Sainato però non solo si è detto contrario all’idea, ma ha anche avvertito Helena sul suo conto: “Andrea bravo? Fa l’amico con te, ma quando non ci sei ha sparlato di te qualche volta. Te lo dico perché io a te ci tengo. Guarda ti assicuro che è capitato che ha parlato male e detto cose diverse a quelle che ti dice davanti“.

Venuta a sapere di ciò, Helena ha riferito tutto ad Andrea, che ha chiaramente reagito male. Così di Gian Maria ha detto: “Lui va a dire che io parlo male di Helena alle spalle. Adesso ho capito che tipo di personaggio è!“.

