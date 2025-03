È stata descritta come una vera scena di guerriglia urbana quella che si è verificata nella giornata di ieri nel quartiere periferico Francs-Moisins della città francese Saint-Denis dove una vera e propria gang composta da una 20ina di giovani (alcune fonti ne riportano anche una 30ina) ha preso di mira la polizia scagliandosi contro un paio di volanti parcheggiate in un piccolo parchetto: attimi di vera e propria follia, che alcuni quotidiani francesi ricollegano alla situazione di completo degrado – tra malavita e violenza – in cui versa quello specifico quartiere di Saint-Denis, da tempo al centro di un progetto di urbanizzazione che procede a rilento.

Non a caso, l’intento dell’attacco contro la polizia di Saint-Denis non sembrava essere altro che una vera e propria dimostrazione di forza, quasi a voler lanciare il messaggio che in quella parte della città le autorità – e probabilmente l’intero Stato di diritto e l’ordine costituito – non sono ben accette; e nonostante l’identità effettiva degli aggressori per ora resta parzialmente ignota, sono molti a credere che si trattasse della comunità islamica particolarmente diffusa nell’area.

Saint-Denis, il violento attacco contro la polizia: folla dispersa con i fumogeni

Venendo a noi, l’attacco contro la polizia municipale di Saint-Denis è diventato rapidamente un caso nazionale in Francia soprattutto grazie ad alcuni video registrati e diffusi dagli increduli – e preoccupati – residenti che hanno assistito alla scena: nelle immagini (che trovate qua sotto) si vede chiaramente che l’attacco della gang contro le volanti sarebbe scattato all’improvviso, mentre gli agenti erano semplicemente parcheggiati in uno stradino del parco.

Circa 20 giovani – tutti vestiti di nero e con i volti in larga parte coperti – hanno iniziato a lanciare oggetti di ogni tipo (si notano dei sassi, si sentono dei rumori metallici e si vedono anche delle vere e proprie transenne trasportate a fatica da uno degli aggressori) contro le volanti che non hanno potuto far altro che correre via: la situazione sarebbe poi tornata alla normalità grazie alla polizia di stato francese che ha disperso la folla con il lancio di alcuni fumogeni; mentre nell’attacco sembra che almeno tre agenti municipali di Saint-Denis siano rimasti lievemente feriti.

