Sainz bloccato nella Ferrari in fiamme/ Video F1: paura per Carlos, poi esce in tempo

Problemi, ma soprattutto tanta paura per Carlos Sainz. Nessun incidente, ma Ferrari in fiamme per il pilota spagnolo nel Gp d’Austria di Formula 1. Proprio quando era arrivato alle spalle di Max Verstappen, pronto per tentare il sorpasso che gli sarebbe servito per portarsi al secondo posto dietro il compagno di squadra Charles Leclerc, la monoposto ha cominciato a decelerare, ma soprattutto si sono viste scintille e fiamme. Sainz ha preso subito la via di fuga per mettere in sicurezza la monoposto, senza sapere che in realtà era lui a doversi mettere rapidamente in sicurezza. Nel frattempo, infatti, la Ferrari ha iniziato a prender fuoco nella parte posteriore.

Il problema per il pilota spagnolo era però riuscire a fermare la Ferrari, a causa del dislivello in cui si trovava. Sono stati attimi di paura, perché l’incendio sulla Ferrari si stava allargando pericolosamente, Carlos Sainz non riusciva a fermarla per scendere; quindi, il timore era legato alle possibili conseguenze per lui. Una dinamica diversa dall’incidente che vide coinvolto Grosjean, ma per qualche attimo il livello di paura è stato praticamente lo stesso.

PAURA E DELUSIONE PER SAINZ: FERRARI IN FIAMME

I problemi sono sorti al giro 57: il motore della Ferrari ha deciso di abbandonare Carlos Sainz. Prima le fiamme basse, poi l’incendio che ha avvolto tutta la parte posteriore dell’auto. Un rischio enorme che ha tenuto tutti col fiato in gola. Gli addetti della pista, anche se sono intervenuti con un leggero ritardo, hanno provato a fermare la Ferrari in discesa con un cono, nel frattempo il pilota spagnolo è riuscito a lanciarsi fuori, evitando il peggio.

Nessuna conseguenza fisica per fortuna per Carlos Sainz, che dopo essere riuscito ad allontanarsi dalla monoposto, si è mestamente messo a bordo pista, comprensibilmente deluso per il podio sfumato. Nuovi problemi di affidabilità, dunque, per la Ferrari, che dovrà capire cos’è successo a Carlos Sainz, visto che è apparso strano l’incendio che ha avvolto e poi bruciato la parte posteriore della monoposto del pilota spagnolo, che ha chiuso con zero punti dopo la gioia per la prima vittoria in carriera a Silverstone.

